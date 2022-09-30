Путін може в одну мить втратити всю свою армію - Фейгін

Путін не розраховує на успіхи на фронті/ Фото УНІАН, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та поспішає анексувати захоплені території, щоби зупинити просування Збройних сил України. При цьому Кремль не розраховує на успіхи на фронті. Його завдання - утриматися хоча б на поточних позиціях. Останній аргумент Путіна - застосування ядерного удару - загрожує йому втратою всієї своєї армії. Таку думку озвучив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його прогнозом, Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, якщо країни Заходу займатимуть тверду позицію.

"Це залежатиме від протидії з боку Заходу. Якщо Захід займатиме тверду позицію, якщо повторюватиме, до чого призведе використання ядерної зброї, і демонструватиме, що готовий зробити все, що обіцяє, Путін не наважиться. Точніше, не наважиться його оточення", - зазначив Фейгін.

"Який сенс у застосуванні ядерної зброї, якщо у відповідь отримаєш "Томагавками" і по території Росії, і по окупованій території, і по Криму, і по військах, і по скупченню. Ти просто позбудешся всієї цієї армії та всіх цих мобілізованих практично одномоментно. Можливості американської армії, угруповання НАТО, перш за все ракетні та авіа, не можна порівняти з можливостями російської армії", - зазначив правозахисник.

Фейгін вважає, що ключову роль зіграє оточення диктатора.

"Вони можуть сказати: "Ні, Володя, ось це вже too much. Давай спробуємо воювати мобілізованими, але жодних тактичних ядерних зарядів, давай з цим акуратніше", - припустив Фейгін.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

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