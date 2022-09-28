Загрожуватиме і попереджатиме: експерт оцінив загрозу ядерного удару Росії по Україні

Володимир Путін продовжить погрози, але застосовувати ядерну зброю поки не стане / УНІАН, ua.depositphotos.com

оссія навряд чи стане застосовувати ядерний удар по Україні найближчим часом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Експерт порівняв нинішню поведінку російської влади з діями Китаю під час американо-в'єтнамської війни.

"50 років тому була американо-в'єтнамська війна, і час від часу американські літаки залітали на територію Китаю. Тоді Китай робив свої знамениті "китайські попередження", над якими сміявся весь світ. Приблизно те ж саме буде і зараз з Росією-Україна буде проводити визвольні операції, США будуть будувати бази на Лівому березі України, а Кремль разом з Путіним будуть попереджати цього не робити", - зазначив Небоженко.

Також, на думку експерта, у разі застосування РФ ядерної зброї, Захід може впритул зайнятися питанням ліквідації ядерної зброї в Росії.

"Будь-який ядерний удар по Україні не поставить нас на коліна. Але він буде порушенням одного з найважливіших результатів XX і XXI століття - Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, в якому другим підписом після США стоїть підпис РФ", - нагадав Небоженко.

Як повідомляв Главред, в США поки не бачать будь-яких ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, проте всерйоз оцінюють таку загрозу.

"Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", – сказала прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

У той же час, як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, Володимир Путін всерйоз вивчає можливість початку ядерної війни. За його словами, Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по території України, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і знищити українську державність. Наслідки можливого ядерного удару можуть відбитися і на країнах Чорноморського регіону.

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