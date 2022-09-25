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Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні - FT

25 вересня 2022, 22:55

Ядерний удар по Україні навряд чи призведе до рівноцінної відплати, і, ймовірно, викличе військові дії у відповідь, відзначають в статті.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
Ядерна зброя / УНІАН, ua.depositphotos.com

Погрози і шантаж ядерною зброєю президента Росії Володимира Путіна сприймають у всьому світі серйозно.

Як пише Financial Times, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін зробить ядерний удар по території України.

"Ми повідомили Кремлю безпосередньо, в приватному порядку на дуже високому рівні, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Сполучені Штати і наші союзники дадуть відповідь рішуче, і ми чітко і конкретно заявили, що це спричинить за собою", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Один з високопоставлених американських чиновників зазначив, що, якщо президент РФ думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20 відсотків своєї території, або залякає її союзників, щоб вони не допомагали Україні, то він сильно помиляється.

Два інших західних чиновника заявили, що ядерний удар по Україні навряд чи призведе до рівноцінного відплати, і, ймовірно, викличе військові дії західних держав з метою покарати Росію.

Ряд офіційних осіб переконані, що, якщо Путін і вдасться до ядерної зброї, найбільш вірогідним сценарієм може бути використання тільки тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полі бою.

На думку деяких військових експертів, Путін швидше пригрозить застосувати ядерну зброю і отримає поступки, ніж насправді застосує її. До того ж, погана координація російських збройних сил з початку вторгнення в Україну передбачає, що ядерні удари можуть не змінити результат бойових дій.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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