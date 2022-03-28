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Міноборони РФ наказало знімати фейки "знущань над полоненими" в Україні

28 березня 2022, 18:33

Документ вдалося отримати хакерській групі Anonymous.

війська Росії, армія рф
Міноборони Росії створюватиме фейки про ставлення ЗСУ до полонених в Україні / Reuters

У мережі з'явився наказ тимчасово виконуючого обов'язки Міністра оборони Росії, у якому йдеться про те, що у зв'язку з випадками здачі російськими військовими в полон в Україні та адекватного до них ставлення, у відомстві агресора повинні створити фейкові відео "знущань над полоненими" на території української держави.

"З Росії просочився документ метою якого є зняти пропагандистські відео з дискредитації ставлення українських військових до військовополонених РФ", - пишуть хакери в Twitter.

Зокрема, в документі, який, до речі, видано під підписом тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Росії Булгакова, а не глави відомства Шойгу, написано, що все більше російських військових стали здаватися в Україні в полон. До них там нормально ставляться, про що поширюється інформація.

Вказується, що у зв'язку з цим в Міністерстві повинні "розробити" і "поширити" відеозаписи з, мовляв, "нелюдською поведінкою ЗСУ і націоналістичних формувань" щодо полонених, які добровільно здалися.

Крім того, в Міноборони закликали зібрати матеріали, щоб приховати факти участі у війні проти України військовослужбовців строкової служби з РФ.

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Судячи з усього, в міністерстві вже почали фабрикацію таких матеріалів.

Нагадаємо, раніше п'яним у полон ЗСУ потрапив російський військовий. Він розповів про серйозні втрати у своєму підрозділі. Це позначилося на моральному стані, внаслідок чого росіяни почали стали зловживати алкоголем.

viber
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