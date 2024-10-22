Путін змінив дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини: в Україні відреагували

Сили оборони України завдають ворогу на Курщині максимальних втрат, РФ перекидає додаткові війська для наступу, зазначили в ОТУ "Сіверськ"

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В ЗСУ відрегагували на чутки про зміну планів Кремля / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Коротко:

Інформація про зміну дедлайну для витіснення ЗСУ з Курщини може бути недостовірною

Ворог перекидає нові підрозділи на Курщину

Інформація, поширена в ЗМІ про те, що Росія відклала термін витіснення українських військ з територій Курської області до 1 лютого, може бути недостовірною. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, відповідаючи на питання про можливе перегрупування російських сил.

"Особливо ми не зважаємо на такі заяви, бо це можуть бути і хибні повідомлення, щоб ми розслабилися у якомусь сенсі. У нас є дані розвідки. Ми бачимо, хто проти нас воює, які сили ворог перекидає. Тож відповідні контрдії ми і проводимо, щоб продовжувати тримати Курську операцію, тримати ці території і завдавати ворогу цих ударів та нищити його тут", - сказав він.

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Мисник наголосив, що росіяни намагаються з перших днів проведення цієї операції витісняти Сили оборони України.

Мисник зазначив, що з початку цієї операції російські війська намагаються витіснити українські сили оборони. Він підкреслив, що терміни операції постійно змінювалися: спершу йшлося про дні, потім про тижні, а згодом — про місяці. Тепер ворог вже змістив дедлайн витіснення українських підрозділів з Курщини на кінець зими.

"Тобто, вони вже бачать, що у них нічого не вийде. Їхні зухвалі, оголошені їхньою пропагандою, контрнаступи, коли вони вже там і Суджу в оточення взяли тощо - воно все не працює", - заявив речник.

За його словами, зараз спостерігається перекидання російських десантних підрозділів та морської піхоти, які готуються до штурмових дій.

"Є чимало техніки броньованої військової. Ми її тут уже дуже добряче проріджаємо. Наші Сили оборони виконують бойові задачі, дають їм відсіч, максимально нищать ворога", - запевнив Мисник.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Бої на Курщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України постають перед труднощами під час операції в Курській області. Військовий експерт Сергій Грабський пояснює, що перебування в стаціонарній обороні та перевага противника ускладнюють досягнення раніше ефективних результатів.

Спочатку Кремль встановив дедлайн для своїх військ витіснити українські сили з Курщини до 1 жовтня, потім до 15 жовтня, але Путін, розуміючи складність ситуації, переніс дату на 1 лютого 2025 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.

Погодні умови в Курській області, зокрема сильні дощі, стали серйозною перешкодою для важкої техніки та роботи дронів з обох сторін. За інформацією BILD, кремлівські воєнкори скаржаться на негоду, що впливає на перебіг операції.

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