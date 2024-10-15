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І в України, і у РФ у Курській області зʼявилися серйозні проблеми - BILD

Яна Ставська
15 жовтня 2024, 17:18
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Колісна техніка, що виконує більшість завдань, втрачає свою мобільність через болота.
І в України, і у РФ у Курській області зʼявилися серйозні проблеми - BILD
У Курській області ситуація погіршується / Колаж Главреда. Фото: BILD

Погодні умови в Курській області стали перешкодою для важкої техніки і роботи дронів як для української, так і для російської армії, йдеться у матеріалі BILD.

Експерт видання Юліан Рьопке зазначив, що спостерігає скарги на проливні дощі у пабліках кремлівських воєнкорів.

Болото і холоди не дозволяють бронетехніці рухатися головними дорогами, тому військові пересуваються путівцями, що значно ускладнює комунікацію між підрозділами.

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Крім того, дрони не можуть літати в дощ, сильний вітер і хмарність.

Російські воєнкори скаржаться, що їм доводиться "коригувати" бої.

Курська область - останні новини

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Раніше Defense Express писав, що українські військові розпочали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

16 вересня попри заяви офіційних пропагандистів Кремля про те, що під Курськом російські війська тримають ситуацію під контролем і "вибивають противника", місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів.

Нагадаємо, щоб "вибити" ЗСУ з Курської області, країна-агресорка РФ зібрала угруповання чисельністю 40 тисяч осіб. Однак російські окупанти діють нераціонально на цьому напрямку, тому для витіснення українських воїнів їм потрібно 80-100 тисяч осіб, упевнений генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також тривалий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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