З жовтнем не склалось: Путін поставив новий дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини

Агресори з РФ не вклались у поставлені раніше Кремлем терміни.

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Путін хоче витіснити ЗСУ з КурщиНИ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-ї ОМБр

Кремль поставив своїм військам дедлайн витіснити українські війська з Курської області спершу до 1 жовтня, згодом до 15 жовтня. Тепер диктатор Путін усвідомив всю скрутність ситуації та "переніс" дату. Він замовив нову зацьханку: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ".

Як стверджує джерело видання у Силах оборони, до 25 лютого в планах Росії є створити так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях України.

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У матеріалі йдеться, що, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня.

Як результат, агресори не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Тепер понад 40 тисяч військ для звільнення Курської області акумулювала Москва. Джерела видання підкреслюють, що ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Попри те, що ворогу не вдається обвалити оборону ЗСУ, шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, підсумовують в матеріалі.

Ситуація в Курській області - останні новини

За даними ISW, ЗСУ мають успіх та просування в Курській області. Захисники України просунулись в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.

Водночас генерал армії України Микола Маломуж вважає, що удар по Курщині був одним з елементів нової стратегії війни. Він назвав терміни контрнаступу ЗСУ.

А от колишній співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував втрати ЗСУ на Курщині. На жаль, на цій ділянці фронту ми втрачаємо найкращих хлопців: десантуру, оперативників СБУ, співробітників Альфи.

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