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"Не так багато залишилося ракет": Данілов розповів про безвихідь Путіна

10 жовтня 2022, 19:18

На думку Данілова, ракетними ударами по Україні Путін хоче посіяти в нашій країні хаос і паніку.

Володимир Путін, Олексій Данилов
Данілов розповів про безвихідь Путіна / скріншот

У Росії залишилося не так і багато ракет і вони рано чи пізно закінчаться. Президент РФ Володимир Путін показав це сьогоднішнім ударом по Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов В інтерв'ю "Українській правді" зазначив, що Росія вже програє.

"Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі, ще раз - це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він (Путін – ред.) програє", - зазначив він.

На думку Данілова, таким чином Путін хоче посіяти в Україні хаос і паніку.

"Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що у нього вже не так багато залишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх вже набагато менше, ніж було до 24 лютого", - зазначив секретар РНБО.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдалимасований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Такожвибухи звучали сьогодні не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

За даними військової розвідки України,російські окупаційні війська отримали від Кремля вказівку готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олексій Данілов
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