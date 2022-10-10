США передають Україні новітні засоби ППО: Байден терміново зателефонував Зеленському

Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони.
10 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Як стало відомо, головною темою бесіди були поставки Україні систем ППО.
"Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці", - написав глава держави в Telegram.
Пізніше пресслужба Білого дому за результатами розмови двох президентів повідомила, що Байден засудив ракетні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих в цих безглуздих атаках.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну співпрацю з союзниками і партнерами, щоб продовжувати стягувати збитки з Росії, притягати Росію до відповідальності за її військові злочини і звірства і надавати Україні безпеку, економічну і гуманітарну допомогу", - йдеться в пресрелізі.
Ракетна атака
19 жовтня Німеччина заявила, що хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
Також ми писали, що німецька система ППО IRIS-T, яку ФРН передасть Україні вже в жовтні, допоможе прикрити Київ, а через три-чотири роки убезпечить інші міста і важливі об'єкти України.
Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, дипломати працювали над передачею даної системи ППО з перших днів війни, виготовлення для України завершиться в кінці літа, потім пройде навчання, а поставка Iris-t відбудеться в жовтні.
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