Мінус 174 окупанта, літак Су-25 і багато іншої техніки: озвучено втрати РФ за добу на Півдні

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.
Упродовж доби, 10 жовтня, на південному напрямку захисники України ліквідували близько 200 російських військових. Також ЗСУ "приземлили" один російський літак Су-25 і знищили багато іншої військової техніки ворога.
Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 205 вогневих завдань. Протягом доби на південному напрямку Росія втратила:
- 174 одиниці живої сили;
- 2 гаубиці Мста-Б;
- 12 одиниць автобронетехніки;
- 2 танка;
- 2 міномети;
- 2 БПЛА Орлан-10;
- 1 літак Су-25;
- 2 склади БК.
Крім тог, пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та великокаліберну гармату Гіацинт-Б.
Як повідомляв Главред, 8 жовтня Збройні Сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ у Каховському районі в Херсонській області. Крім того, ворог втратив багато техніки та понад 80 чоловік особового складу.
Раніше Збройні Сили України ліквідували 58 російських окупантів і знищили багато ворожої техніки на південному напрямку. Ситуація на цих рубежах залишається важкою, але ЗСУ її контролюють.
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