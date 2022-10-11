Мінус 174 окупанта, літак Су-25 і багато іншої техніки: озвучено втрати РФ за добу на Півдні

ЗСУ "приземлили" один російський літак Су-25 / ДШВ ЗСУ

Упродовж доби, 10 жовтня, на південному напрямку захисники України ліквідували близько 200 російських військових. Також ЗСУ "приземлили" один російський літак Су-25 і знищили багато іншої військової техніки ворога.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 205 вогневих завдань. Протягом доби на південному напрямку Росія втратила:

174 одиниці живої сили;

2 гаубиці Мста-Б;

12 одиниць автобронетехніки;

2 танка;

2 міномети;

2 БПЛА Орлан-10;

1 літак Су-25;

2 склади БК.

Крім тог, пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та великокаліберну гармату Гіацинт-Б.

Як повідомляв Главред, 8 жовтня Збройні Сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ у Каховському районі в Херсонській області. Крім того, ворог втратив багато техніки та понад 80 чоловік особового складу.

Раніше Збройні Сили України ліквідували 58 російських окупантів і знищили багато ворожої техніки на південному напрямку. Ситуація на цих рубежах залишається важкою, але ЗСУ її контролюють.

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