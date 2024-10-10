'Путін би рвав і метав': Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

Якби Україна промовчала чи запросила б на підконтрольні їй території Курщини РДК і Легіон "Свобода Росії", тоді Путін зрозумів би, що все серйозно.

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Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна/ колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

Україна припустилася серйозної помилки після початку операції в Курській області. Тоді ми сказали, що нам чужі території не потрібні, й гарантували, що не будемо анексувати Курщину.

Проте все було б інакше, якби наша держава не робила б таких заяв або ще краще – запросила б на підконтрольні українським військовим території Курщини РДК і Легіон "Свобода Росії". У такому разі російський диктатор Володимир Путін розумів би, що це серйозно. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У Курській області ми припустилися стратегічної помилки політичного характеру – ми гарантували, що не будемо анексувати Курську область. Одразу ж, входячи туди, ми сказали, що нам чужі території не потрібні, мовляв, ми полякаємо і віддамо. Путін зрозумів, що Курська область нікуди не дінеться. Усе було б інакше, якби ми промовчали, а ще краще – запросили б на підконтрольні нам території Курщини РДК і Легіон "Свобода Росії", нехай би вивішували там свої прапори й оголошували про створення "нової Росії". Ось у цьому випадку Путін би рвав і метав", – зазначив Жданов.

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А так, Путіну нема чого було поспішати і витісняти українські війська з території Курської області, каже експерт.

За його словами, у військовому сенсі ця операція, безумовно, була для нас корисною, адже українські військові скували частину сил противника – угруповання чисельністю 35-38 тисяч осіб.

"Повноцінна загальновійськова армія РФ нам би наробила багато нервів на східному фронті, а так, вона воює в Курській області та громить свою ж територію разом із російськими громадянами, що створює суспільний резонанс", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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