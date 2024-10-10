РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, пошкоджена 5-поверхівка: що відомо

У 5-поверховому будинку понівечений дах, також в одному з під'їздів зруйнована сходова клітина.

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РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, пошкоджена 5-поверхівка/ колаж: Главред, фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Російські окупанти вранці у четвер, 10 жовтня, вдарили дронами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Внаслідок удару була пошкоджена п’ятиповерхівка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - зазначив голова ОВА.

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Пізніше він уточнив, що у 5-поверховому будинку понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. З пошкодженої частини дому врятували шестеро людей.

Також у місті розбита газова труба і виникла пожежа, додав Лисак.

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