Псу Патрону зробили власний аккаунт в TikTok

Пес Патрон / колаж фото УНІАН

Легендарний кобель Патрон (порода "джек-рассел-тер'єр"), який служить в українських Рятувальниках, отримав власний аккаунт в сервісі TikTok.

Буквально за лічені години аккаунт патрона набрав понад 42,3 тисячі фоловерів і понад 450 тисяч лайків.

У Сервісі TikTok Патрон (ще відомий як талісман чернігівських піротехніків) показує людям, як він виконує службові завдання, а також як грає грається у вільний час з м'ячиком або з кішками:

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Пес Патрон

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку. Під час зустрічі з ним гарант нагородив українських саперів, серед яких був пес Патрон.

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за власну свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - сказав український лідер.

Пізніше повідомлялося, що пес-сапер Патрон отримав найпрестижнішу в світі кінопремію, якою нагороджують собак. В рамках Каннського фестивалю Патрону була присуджена премія"Пальмовий пес".

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