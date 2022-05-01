Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів / скріншот з відео

Під час війни багато українців, рятуючись від російських ракет покинули свої будинки. Одній українці навіть вдалося врятувати 16 собак.

Світлана Барда розводила собак у селі Березівка під Києвом, поки туди не увірвалися російські окупанти, розповіли у сюжеті BBC.

Жінка прийняла рішення їхати, коли після двох тижнів окупації у тварин почала закінчуватися їжа. Про те, щоб залишити їх, навіть не йшлося, адже для неї це не просто тварини, а, як вона зазначила, діти.

Світлана, дізнавшись про "зелений коридор", посадила собак в бус і вирушила в напрямку Рівненської області.

читайте такожЗ Javelin і в "касці" ЗСУ: в мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераВона каже, що її подорож була довгою і виснажливою. По дорозі авто перевіряли на 10 блокпостах, щоб переконатися, що жінка перевозить дійсно собак.

"Важко їхали, бо битої техніки дуже багато. Важко було дивитися ... мертві люди лежали на дорозі - у своєму житті я такого не бачила, і більше не хочу", – розповіла Світлана.

Її з 16 собаками її прихистили знайомі в Рівненській області. Незважаючи на теплий прийом, вони мріють повернутися додому.

Раніше ми писали, що одному з міст Київської області, яке звільнили від російських окупантів, помітили пса, який сидить поруч з тілом свого вбитого військовими рф господаря.

Читайте також: