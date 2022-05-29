Українські розвідники показали собаку-сапера Вест, що врятувала багатьох людей: вражаючі фото

Українські розвідники показали врятував багатьох людей собаку-сапера Весту / ГУР Міноборони

Разом зі співробітниками української військової розвідки "служить" вівчарка на прізвисько Веста. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України на сторінці в Facebook.

За словами розвідників, чотирилапа помічниця спеціалізується на пошуках ворожих мін та інших вибухових пристроїв.

Веста - досвідчений сапер, тобто" колега "вже знаменитого пса Патрона, і "побратим" іншого харизматичного працівника ГУР ‒ кобеля бельгійської вівчарки Бой.

На рахунку вести чимала кількість виявлених смертоносної вибухівки, яку заклали росіяни.

Відповідно, як зазначають військові розвідники, Веста вже допомогла врятувати багато життів захисників України. І напевно допоможе ще.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку. Під час зустрічі з ним гарант нагородив українських саперів, серед яких був пес Патрон.

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за власну свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - сказав український лідер.

До того, головред спеціально переказував історію пса Патрона, який допомагає українським саперам розмінувати території і вже став улюбленцем мережі.

Пізніше повідомлялося, що пес-сапер Патрон отримав найпрестижнішу в світі кінопремію, якою нагороджують собак. В рамках Каннського фестивалю Патрону була присуджена премія"Пальмовий пес".

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