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Прямі переговори з РФ щодо завершення війни: Зеленський назвав головну умову

Олексій Тесля
19 червня 2026, 22:33оновлено 20 червня, 00:12
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Європейські партнери виступають за проведення переговорів за участю США, наголосив президент.
Зеленський, Путін
Володимир Зеленський розповів про готовність до переговорів з РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Головне:

  • Зеленський заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу з російською стороною
  • Він вважає можливою двосторонню зустріч між представниками України та Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу з російською стороною. За його словами, ключовим питанням залишається формат майбутніх зустрічей.

Глава держави зазначив, що європейські партнери виступають за проведення переговорів за участю США, а також підтримують запропонований Україною підхід до організації діалогу.

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Зеленський підкреслив, що вважає можливою двосторонню зустріч між представниками України та Росії, однак переконаний, що в переговорному процесі мають брати участь і міжнародні партнери.

За його словами, для України важливими залишаються питання гарантій безпеки після завершення війни та подальшого просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Президент також зазначив, що Київ готовий розглядати різні формати переговорів і надає російській стороні можливість обрати найбільш прийнятний варіант.

Аналітик назвав можливі терміни відновлення мирного діалогу

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, відсутність повноцінного переговорного процесу між Києвом і Москвою в найближчій перспективі може призвести до перенесення пошуку дипломатичного рішення на пізніший період.

На думку експерта, найбільш ймовірним часом для появи нових можливостей для переговорів може стати етап після завершення весняно-літньої військової кампанії російських військ. Він також припускає, що додатковий імпульс переговорному процесу може надати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує увагу до українського питання на тлі підготовки до виборів до Конгресу США.

Чаленко вважає, що в разі відсутності прогресу в дипломатичному напрямку Україну може очікувати непростий зимовий період, а реальні передумови для повернення до переговорів можуть сформуватися лише навесні наступного року.

Переговори про мир — новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час свого візиту до Москви передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію від Володимира Зеленського про готовність українського президента до переговорів.

Нагадаємо, раніше помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресора Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Раніше Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже узгоджено.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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