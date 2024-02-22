Жодного разу не були на фронті: Сирський виявив тисячі військових, які не воювали - Арахамія

Головнокомандувач ЗСУ розпочав аудит військових і виявив тисячі військових, які жодного разу не були на передовій, сказав нардеп.

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Головнокомандувач проводить аудит ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпочав аудит Сил оборони та виявив тисячі військових, які ніколи не брали участі в бою. Деякі бригади вже два роки перебувають на передовій без ротацій, тоді як існують підрозділи, що взагалі не були на фронті. Про це розповів народний депутат Давид Арахамія в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук".

"Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?" - зазначив Арахамія.

За його словами, певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте під час аудиту було виявлено, що значна кількість військовослужбовців прикомандирована до Генерального Штабу, але може брати участь у бойових діях.

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"Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали", - сказав нордеп.

Арахамія зауважив, що вони отримали наказ на підготовку та будуть направлені на підсилення до бойових бригад на передовій.

"Я вважаю, що цифра (бійців, що не були на фронті з початку вторгнення – ред.) буде набагато більша", - додав він.

Нагадаємо, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має провести аудит військовослужбовців, оскільки з 1 мільйона мобілізованих у бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наголосив, що відповідальність за комплектацію, підготовку та управління військами тепер покладена на Сирського. Він має визначити, де і як мобілізовані використовувалися чи будуть використовуватися.

Також за словами лейтенанта ЗСУ Олександра, Збройні Сили України можуть відповідати тільки на дві з десяти атак російських сил, що підкреслює необхідність мобілізації. Журналісти відзначають, що більшість українських солдатів на фронті не вірять в можливість переговорів з Росією на основі її вимог, а Україна переживає найважчу військову кризу з часів битви за Київ.

Крім цього, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що Україні потрібно мобілізувати щонайменше 250 тисяч людей, оскільки без цього наша армія не зможе протистояти Росії.

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