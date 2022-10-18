"Проти нас бореться непорозуміння": Арестович жорстко висловився про спроби РФ залякати українців

Арестович висловився про терор з боку РФ / Колаж Фото УНІАН

Російські окупанти продовжують тероризувати українців ракетами та іранськими дронами. Вони очікують, що страх залишитися без світла, води або опалення змусить народ погодитися на "мирні" умови Путіна. Однак Україна дає потужну відсіч і в цьому їй допомагає блок країн, що утримують 50% світової економіки.

У свою чергу, проти України "бореться непорозуміння". Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він додав, що на фронті вже працює зенітна артилерія, розгортається система боротьби з дронами. На підході також українські ударні дрони в товарних кількостях.

"Путіноїди ж, після провалу героїчного використання мобілізованих і іранських тарахтілок, перестануть існувати як організована сила, здатна до вирішення будь-яких ще великих завдань. Тому, що у них відсутні соціальні механізми для значущого нового зусилля розміром з мобілізацію і отримання зброї, ще раз здатного змінити правила гри. З варіантів - закупівля і застосування іранських балістичних ракет. Це так само може бути досить неприємним сюрпризом, але на будь-який снаряд знаходиться проти-снаряд", - написав Арестович.

Він відповів, що швидкість західних поставок залишає бути кращою, але на будь-які атаки РФ і зброю, яку використовують окупанти, є своя протидія.

Ракетний удар по Києву 18 жовтня

Нагадаємо, 18 жовтня близько 9 ранку російські окупанти вдарили трьома ракетами по Києву. Вибухи зафіксували на двох об'єктах критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці. Це підтвердив і міський голова Києва Віталій Кличко.

Одразу після "прильотів" у деяких районах столиці на Лівому березі зникло світло. У місці попадання ракет одразу розпочалась сильна пожежа, в небі видно чорний густий дим.

Слід зазначити, що Росія другий день поспіль тероризує жителів та гостей столиці.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 4 загиблих людей.

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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