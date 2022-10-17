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Будуть лупити на відстані 1000 км: на озброєнні України з'являться потужні боєприпаси

17 жовтня 2022, 14:31

Укроборонпром вже закінчує розробку нового українського боєприпасу.

ВСУ, новий боєприпас
В Україні з'явиться новий потужний боєприпас / Колаж Фото УНІАН, Укроборонпром

В Україні на озброєнні з'явиться боєприпас, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. Про це заявили в Укроборонпромі.

Лише бойова частина такого боєприпасу буде важити 75 кг. Державний концерн вже закінчує його розробку.

"Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку", – йдеться в повідомленні.

Пресслужба підприємства опублікувала фрагмент цього боєприпасу.

новий боєприпас
В Україні з'явиться новий потужний боєприпас / Укроборонпром

Також в Укроборонпромі згадали про атаку іранськими дронами-камікадзе по Києву. Вони назвали цю атаку "агонією Російської Федерації".

"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює в посиленому режимі з моменту повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз у раз проходить успішні випробування", – написали там.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 3 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

Інші новини:

війна в Україні Укроборонпром вторгнення Росії
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