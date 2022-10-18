Стають "гарматним м'ясом": полонений окупант розповів, як "кухар Путіна" набирає зеків на війну

Полонений окупант розповів як Пригожин набирає зеків на війну / ТАСС, 24 канал

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербував у російських колоніях зеків та обіцяв їм, що вони зможуть "змити свої гріхи" кров’ю українців та отримають "чисті" документи. Натомість ув’язнених використовують як "гарматне м’ясо", щоб розвідувати українські позиції на передовій. Про це розповів полонений російський окупант, повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, цей "доброволець" з колонії вступив до лав ПВК "Вагнера" і "повоював" в Україні аж 2 дні. Він приїхав 21 вересня, а вже наступного дня його взяли в полон.

"Нас використовують як гарматне м'ясо. Наш командир відправив нас вперед, спочатку ми разом йшли, а потім озирнувся – вони були дуже далеко. Звичайне гарматне м'ясо: щоб знати, де які позиції є, хто де стоїть… Ми як гарматне м'ясо… Коли вербували, нам розповідали зовсім іншу історію", - зізнається росіянин.

Зізнання полоненого окупанта / скріншот

Окупант розповів, що під час вербування Пригожин обіцяв зекам воювати пліч-о-пліч з "досвідченими" військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій. Тож із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на "мобілізацію".

Проте за лічені дні російські ув’язнені зрозуміли, що зробили величезну помилку, відправившись воювати проти України. Один з таких ув’язнених вирішив зберегти своє життя та здався у полон.

Нагадаємо, раніше українські захисники знищили у Луганській області найманців приватної військової компанії РФ Ліга (колишня Вагнера). Група найманців понад 20 осіб була ліквідована артилеристами ЗСУ і "добита" піхотинцями в стрілецькому бою.

Також повідомлялося, що в російському Волгограді закопали 41-річного найманця ПВК "Вагнер" командира штурмового загону Олексія Нагіна, який був знищений в Україні бійцями ЗСУ. Нагін брав участь у захопленні Криму в 2014 році, а також в агресії РФ в Грузії і Сирії.

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