Вбивство українського баскетболіста в ФРН: МЗС повідомило про затримання вбивці

Німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив речник украхнського МЗС Олег Ніколенко.
"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", – зазначив Ніколенко.
Він наголосив, що українське МЗС особливо уважно стежить за цією справою.
"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", – додав речник МЗС.
Ніколенко також повідомив про стан другого українця, який постраждав у нападі. За словами представника МЗС, він отримує необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Стан стабільний, його життю не загрожує небезпека.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, який був членом юнацької збірної України. Загибель спортсмена сталася у Дюссельдорфі внаслідок нападу. Федерація баскетболу України повідомила, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова.
У Чехії чоловік побив двох жінок з України після того, як вони сказали про своє походження. Інцидент стався у місті Пласи на півночі Пльзенського краю. Чоловік під'їхав до жінок на автомобілі Škoda Octavia, запитав, звідки вони, і, почувши відповідь, вийшов з машини і спровокував бійку.
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