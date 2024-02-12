Вбивство українського баскетболіста в ФРН: МЗС повідомило про затримання вбивці

В українському МЗС зазначили, що триматимуть справу щодо вбивства українського баскетболіста в Німеччині на особливому контролі.

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Справу щодо вбивства українського баскетболіста в Німеччині в МЗС триматимуть на особливому контролі / Колаж Главред, фото: УНІАН, facebook.com/KyivBasketballFederation

Німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив речник украхнського МЗС Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", – зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що українське МЗС особливо уважно стежить за цією справою.

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"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", – додав речник МЗС.

Ніколенко також повідомив про стан другого українця, який постраждав у нападі. За словами представника МЗС, він отримує необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Стан стабільний, його життю не загрожує небезпека.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, який був членом юнацької збірної України. Загибель спортсмена сталася у Дюссельдорфі внаслідок нападу. Федерація баскетболу України повідомила, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова.

У Чехії чоловік побив двох жінок з України після того, як вони сказали про своє походження. Інцидент стався у місті Пласи на півночі Пльзенського краю. Чоловік під'їхав до жінок на автомобілі Škoda Octavia, запитав, звідки вони, і, почувши відповідь, вийшов з машини і спровокував бійку.

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