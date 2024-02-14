Убивство українського баскетболіста в Німеччині: стали відомі нові деталі

Батько іншого постраждалого від нападу в Німеччині - Артема Козаченка - розповів журналістам нові деталі злочину.

https://glavred.net/world/ubiystvo-ukrainskogo-basketbolista-v-germanii-stali-izvestny-novye-detali-10541651.html Посилання скопійоване

Баскетболіст Володимир Єрмаков помер від травм, несумісних із життям / колаж Главред, фото ФБУ

У суботу, 10 лютого 2024 року, у Німеччині, за 40 кілометрів від Дюссельдорфа зловмисники напали на українських спортсменів. 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков помер від травм, несумісних із життям, а 18-річного Артема Козаченка прооперували, він перебуває в лікарні у важкому стані. Його батько, Володимир Козаченко, у коментарі "Сніданку з 1+1" розповів подробиці трагедії.

За словами чоловіка, Володимир, Артем і його дівчина поверталися в Дюссельдорф після прогулянки торговими центрами. В автобусі за ними сіла група з восьми хлопців західноазіатської зовнішності. І вони одразу почали провокувати їх - штовхнули Артема, штовхнули ногою Володимира. Підлітки намагалися ігнорувати провокації, але агресивні підлітки все одно напали.

"Коли прийшов час виходити на потрібній зупинці, вони запитали: "Ви українці?". Діти відповіли: "Так" і почали виходити. Тоді вони вийшли за ними і почали зупиняти, кричати. Підбігли і вдарили дівчину Артема, вдарили Артема по обличчю. Почалася бійка, хлопці почали бити", - розповів Козаченко.

Бійку намагалися зупинити перехожі - і викликали швидку допомогу та поліцію. Нападники почали тікати.

Артем отримав шість ножових поранень і переніс операцію. Коли прийшов до тями, то зміг розповісти батькові, що насправді сталося того вечора. Зараз підліток у лікарні у важкому стані, а дівчина сильно не постраждала.

Як розповів Козаченко-старший, слідство триває. Наразі затримано одного хлопця.

Убивство Володимира Єрмакова в Німеччині

Нагадаємо, у Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.

Дипломат також повідомив про стан другого українця, який постраждав у нападі. За словами представника МЗС, він отримує необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Стан стабільний, його життю не загрожує небезпека.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.