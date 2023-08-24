Вдарив в обличчя і тягав за волосся: у Чехії чоловік жорстоко побив українок

До кривдника згодом приєдналися ще двоє чоловіків.

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Одна з українок перебуває в лікарні / Колаж Главреда, depositphotos.com/ua

У Чехії чоловік побив двох українок після того, як ті відповіли, що вони з України. Наразі нападника затримано, його допитують.

Гучний інцидент стався у місті Пласи на півночі Пльзенського краю, пише Novinky. Чоловік під'їхав до українок на Škoda Octavia, запитав у них, сидячи за кермом, звідки ті, а коли дізнався - покинув заведене авто і почав бійку.

"Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію", - описала подальший розвиток подій постраждала Тетяна.

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Вона скористалась моментом, коли нападник перемкнув увагу на її подругу, підбігла до Škoda і витягнула ключ з замка запалювання, щоб він не втік.

Тоді до нападника приєдналися ще два інших чоловіків. Один з них штовхнув Тетяну, відібрав ключ, сів у машину і поїхав геть.

"Назустріч нам вже йшли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Ліля лежала на землі, з обличчя текла кров", - додала постраждала.

Тетяна передала фото автомобіля поліції і детально описала кривдника. Іншу українку госпіталізували з порушенням свідомості. Медики діагностували у неї відкритий перелом щелепи, вилиці і кісток носа.

Українки, які виїхали до Чехії через російське повномасштабне вторгнення, не можуть пояснити мотив нападу. Однак пов'язують це із випадком, коли молодий українець зґвалтував і спробував вбити 15-річну дівчину в Пльзені.

"Цей вчинок викликав величезний резонанс, і ненависть людей до українців посилилася. Ми були замкнені в гуртожитку і боялися виходити на вулицю", - зазначила Тетяна.

Як згодом зазначили у поліції регіону, нападника спіймали, але поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.

Раніше, у Берліні, агресивно налаштований чоловік напав на українця, який був у шапці з тризубом. Інцидент стався в одному з торгових центрів.

Також Главред писав, як у Чехії фанати країни-агресора РФ намагалися висміяти пару дівчат-українок, але зазнали вельми прикре фіаско.

Не менш обурлива ситуація сталась й у Швейцарії. Там росіяни разом з білорусом накинулись на українських студентів, побили їх та бажали смерті.

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