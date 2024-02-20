У Німеччині від ножових ран помер ще один юний баскетболіст з України

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який постраждав від збройного ножового нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні. Про це повідомили в дюссельдорфському клубі "ART Giants", кольори якого захищав спортсмен.
"Артем був надзвичайно популярним серед одноклубників, тренерів і друзів. Всі висловлюють тільки позитивні слова про нього. Крім великого таланту і дисциплінованої відданості баскетболу, Артем був відомий як радісний, гумористичний і відкритий хлопець. Він і Володимир виховали глибоку і пов'язану дружбу один з одним, яка продемонструвала важливість людського зв'язку в нашому житті", – йдеться в тексті некролога.
У ЗМІ раніше потрапляла інформація, що юнак йде на поправку, але, на жаль, вона пізніше не підтвердилася. 20 лютого стало відомо, що Козаченко помер у палаті реанімаційного відділення.
Вбивство Володимира Єрмакова В Німеччині
Нагадавши, у Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув в Дюссельдорфі в результаті ножової атаки - на нього і на його партнера по команді Артема Козаченка,
Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.
"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.
Дипломат також повідомив про стан другого українця, який постраждав у нападі. За словами представника МЗС, він отримує необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Стан стабільний, його життю не загрожує небезпека.
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