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У Британії в ДТП загинула біженка і двоє дітей: 7 місяців тому в аварії розбився їхній батько

Анна Ярославська
6 вересня 2023, 10:40 оновлено 6 вересня, 10:44
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Вижила з усієї родини лише 15-річна дівчинка. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім - всю свою сім'ю в аварії в Британії.
ДТП з біженцями
​У Британії сталася смертельна ДТП з біженцями з України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У неділю, 3 вересня, у Великій Британії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули три людини: українка, її 6-річний син і 15-річна падчерка. Перед цим в Україні також в автомобільній аварії загинув їхній батько.

ДТП сталася в Північному Йоркширі на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі, передає Daily Mail. Раніше на цій ділянці дороги вже відбувалися аварії, тому вона вважається небезпечною.

В автокатастрофу потрапили автомобілі Vauxhall Meriva, Toyota Aygo і пасажирський автобус, які рухалися в одному напрямку.

відео дня

Водій автобуса і кілька пасажирів отримали поранення.

Внаслідок аварії загинули жінка і двоє дітей, які перебували в автомобілі Vauxhall Meriva. Всі вони - біженці з України. Це 35-річна Дар'я Бартенєва, 15-річна Анастасія Бартенєва і 6-річний Ігор Бартенєв.

Трагедія сталася через сім місяців після смерті батька дітей в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року. Вижила з усієї сім'ї лише 15-річна дочка.

"Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою сім'ю в ще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підлітком опікується друг сім'ї", - повідомила Донна Чілкотт, яка зібрала понад 8 000 фунтів стерлінгів для дівчинки.

У соцмережах місцеві жителі співчувають 15-річній дівчині з України, яка втратила всю свою сім'ю.

У поліції підтвердили, що на місці аварії загинула жінка і двоє дітей. Наразі правоохоронці збирають усі докази у цій справі щодо винуватців аварії.

Як повідомляв Главред, жорстоке вбивство української біженки сталося в Норвегії. У готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала.

У Німеччині трагічно загинув хлопчик, який через війну з родиною евакуювався з України. На 5-річного Тимура Незбжицького впала шафа. Трагедія сталася, коли всі були вдома.

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