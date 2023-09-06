У Британії в ДТП загинула біженка і двоє дітей: 7 місяців тому в аварії розбився їхній батько

У неділю, 3 вересня, у Великій Британії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули три людини: українка, її 6-річний син і 15-річна падчерка. Перед цим в Україні також в автомобільній аварії загинув їхній батько.
ДТП сталася в Північному Йоркширі на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі, передає Daily Mail. Раніше на цій ділянці дороги вже відбувалися аварії, тому вона вважається небезпечною.
В автокатастрофу потрапили автомобілі Vauxhall Meriva, Toyota Aygo і пасажирський автобус, які рухалися в одному напрямку.
Водій автобуса і кілька пасажирів отримали поранення.
Внаслідок аварії загинули жінка і двоє дітей, які перебували в автомобілі Vauxhall Meriva. Всі вони - біженці з України. Це 35-річна Дар'я Бартенєва, 15-річна Анастасія Бартенєва і 6-річний Ігор Бартенєв.
Трагедія сталася через сім місяців після смерті батька дітей в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року. Вижила з усієї сім'ї лише 15-річна дочка.
"Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою сім'ю в ще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підлітком опікується друг сім'ї", - повідомила Донна Чілкотт, яка зібрала понад 8 000 фунтів стерлінгів для дівчинки.
У соцмережах місцеві жителі співчувають 15-річній дівчині з України, яка втратила всю свою сім'ю.
У поліції підтвердили, що на місці аварії загинула жінка і двоє дітей. Наразі правоохоронці збирають усі докази у цій справі щодо винуватців аварії.
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