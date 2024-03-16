Смерть українки у Німеччині: росіяни могли вбити біженку та викрасти її доньку - ЗМІ

З'явилися нові подробиці вбивства українки у Німеччині та зникнення її матері та п'ятитижневої доньки.

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Поліція Німеччини знайшла немовля та заарештувала викрадачів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, oe24.at/welt

Пара з Росії імовірно викрала дитину з України та вбила її 27-річну матір. Інцидент стався в Хоккенхаймі, земля Баден-Вюртемберг у Німеччині.

Як пише місцеве видання OE24, трагедія могла статися понад тиждень тому. 7 березня перехожий виявив тіло жінки. Виявилося, що це була 27-річна українка на ім'я Маргарита. Співробітники правоохоронних органів дійшли висновку, що її смерть настала внаслідок "зовнішнього насильства".

У жінки була дочка, яка народилася п'ять тижнів тому. Дитина зникла. Імовірно, дитину викрали зловмисники.

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Поліцейські оперативно відшукали дитину за фотографіями та витягли Мію з рук викрадачів. Підозрюваними стали жінка і чоловік із Росії - сімейна пара 43 і 44 років. Наразі їх заарештовано.

Зникла також і 51-річна мати Маргарити. Не виключено, що жінку також могла вбити або викрасти російська пара.

Видання зазначає, що востаннє сім'ю бачили в одному з ресторанів міста, в якому вони проживають. Там у них була зустріч із жінкою з Вальдорфа, яка в соціальних мережах запропонувала родині свої послуги в оформленні німецьких документів. При цьому невідомо, чи є ця жінка тією, яку затримали через підозру у вбивстві.

Українки родом із Харкова. До Німеччини вони приїхали, щоб врятуватися від війни і жили в гуртожитку для біженців.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті в районі Баден-Вюртенберг на військовому пункті пропуску на річці. Убитою виявилася громадянка України. Розтин виявив, що жінку вбили.

Скільки українських біженців у Німеччині Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців. Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни. У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України. Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

Як повідомляв Главред, у польському місті Гожув сталося жорстоке вбивство - чоловік застрелив 26-річну українку через те, що дівчина не захотіла з ним зустрічатися. Вбивство сталося в громадській пральні. У місцевій поліції повідомляють, що чоловік діяв свідомо. Свідками трагедії були інші працівники пральні.

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