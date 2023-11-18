РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку: окупанти спробують оточити місто

Загарбники можуть масово пустити вперед військову техніку. Поки що окупанти женуть вперед піхоту.

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РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти готуються до проведення третьої хвилі наступу на місто Авдіївка на Донеччині.

Вони хочуть оточити місто. Українські військові готуються протистояти ворогу. Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти зараз використовують піхоту, але під час третього наступу можуть застосувати багато військової техніки.

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"Ймовірно, буде масове застосування техніки, тому що зараз ворог дещо знизив кількість авіаударів і знову погнав уперед піхоту. Тобто два дні фіксувалася невелика кількість техніки і йшли бойові підрозділи", – зазначив Штупун.

Також речник розповів, що російські окупанти продовжують бути активними в районі Мар'їнки Донецької області. Там невелику групи загарбників йдуть вперед, але "топляться об нашу оборону".

Ситуація в районі Авдіївки

Раніше повідомлялося, що біля Авдіївки окупанти перейшли до "тактики Бахмута". Російські окупанти у спробах оточити Авдіївку втратили близько 3 тисяч своїх військових і приблизно 270 одиниць важкої військової техніки, зазначають у Bild.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомив, що незважаючи на великі щоденні втрати, російські війська продовжують основний удар в районі Авдіївки та Мар'їнки, як і раніше. Зазначається, що росіяни змінили свої плани щодо Авдіївки. У розвідці Естонії роблять висновок, що росіяни не будуть заходити в Авдіївку через серйозні укріплення Сил оборони України. Мета росіян – оточити місто.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що окупанти змогли просунутися на 2 напрямках. Російські загарбники змогли незначно просунутися вперед біля Авдіївки на Донеччині та біля Урожайного у Запорізькій області.

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