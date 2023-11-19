ЗСУ борються за Авдіївку: росіяни мають незначне просування - ISW

Російські війська продовжили наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування.

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Росіяни наступають під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 37окрема бригада морської піхоти

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські загарбники незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці Авдіївки.

Американські аналітики ISW, посилаючись на російських "військкорів", припускають, що російські війська контролюють 60 відсотків промислової зони і що частина Авдіївського коксохімічного заводу все більше стає спірною "сірою зоною". Також вони стверджували, що російські війська нібито захопили кілька позицій біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід від Авдіївки.

"Росіяни повідомляли, що вони розвивають успіхи біля залізниці на північ від Авдіївки та зміцнюють контроль над позиціями поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), зазначивши, що українські війська не відступили з промислової зони на південний схід від Авдіївки. Інший російський "військкор" заявив, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу", - йдеться у повідомленні ISW. відео дня

Карта боїв за 19 листопада / фото: ISW

Тим часом український Генштаб поінформував, що Сили оборони відбили російські напади на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), Степового та Авдіївки; на південь від Тоненького; та біля Кераміки (14 км на північний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, що РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку. Російські окупанти готуються до проведення третьої хвилі наступу на місто Авдіївка на Донеччині. Українські військові готуються протистояти ворогу.

у РФ катастрофічні втрати під Авдіївкою. Бої за Авдіївку Донецької області суттєво збільшили втрати російських окупантів в Україні. Зростання числа некрологів окупантів РФ пов'язане з активними спробами РФ взяти Авдіївку.

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