Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

Спалили величезну кількість техніки. Росіяни змінили тактику бойових дій в Авдіївці.

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Ворог змінив тактику і йде на прорив / Колаж Главред, фото: Генштаб, скріншот із відео 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи

Російське командування змінило тактику проведення штурмів на Авдіївському напрямку. Про це повідомив майор, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Спочатку вони йшли підрозділами, мало не ротою в одному місці. Для нас це тільки легше, адже простіше знищувати — артилерійський постріл, робота танка, гранатомета і все. А зараз вони тактику поміняли: пересуваються більш дрібними групами, у кількості відділення максимум, можливо, трохи більше, але все одно ми їх вираховуємо і знищуємо", — сказав він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Майор ЗСУ повідомив, що підрозділи противника починають відчувати снарядний та артилерійський голод. Загальна інтенсивність обстрілв на Авдіївському напрямку падає.

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"Що ми бачимо? Роблять штурми, ведуть артилерійську дуель із нами, намагаються стріляти, але не так часто. Тобто, та робота в тилу, яка проводиться, вона позначається на результатах. Але штурми все одно ведуться, не такі інтенсивні, як були в найперші дні, але ведуться. Загалом, видно переміщення і перегрупування противника, скажімо так, щось затівають", — зауважив Цехоцький.

За словами офіцера, через страх перед українською артилерією, ворог змушений залишати техніку на відстані 10-12 від епіцентру бойових дій.

"Тобто те, що ми спалили і знищили велику кількість бронетехніки, це далося взнаки. А вчора і навіть позавчора — вони підвозили особовий склад на поле бою на "Уралах". Тобто, вивезли м’ясо на забій, так це виглядало з нашого боку. Вивозять, викинули і все. На якихось ділянках навіть були спроби на старих "Уазиках" — санітарних машинах, але ми їх також знищуємо. Тільки на нашій ділянці було знищено понад 30 одиниць важкої техніки: танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту. Це тільки на нашій і те, що підтверджено. На всій ділянці Авдіївського напрямку техніки знищено набагато більше", — повідомив Сергій Цехоцький.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сили оборони України досягли просування на Бахмутському напрямку і на захід Запорізької області. Військам вдалося добитися часткових успіхів в 7 кілометрах на південний захід від Бахмута, де вони просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки. Також ЗСУ просунулися в районі Роботиного і Вербового.

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