Пропагандисти запанікували: в США пояснили, як арешт Дурова вплине на армію РФ

Російські окупанти активно використовують Telegram для координації операцій в Україні, тому арешт Павла Дурова та невизначене майбутнє соцмережі викликали занепокоєння серед російських пропагандистів і військових аналітиків. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові блогери в Росії вважають Telegram ключовою альтернативою офіційному зв'язку для окупантів в Україні та наголошують на необхідності створення офіційної системи зв'язку.

Крім того, у звіті йдеться про те, що потенційна втрата Telegram в Росії ще більше ускладнить можливість російських мілблогерів висловлюватися відносно вільно в умовах путінського режиму. Російські ультранаціоналістичні мілблогери та інші групи регулярно використовували Telegram для скарг на ведення Росією війни в Україні, політику російського уряду і навіть конкретних чиновників, не піддаючись при цьому прямій цензурі в Telegram.

Аналітики ISW відзначають, що російські війська мали значні проблеми зі зв'язком протягом всієї війни, і ці труднощі, ймовірно, стали однією з причин невдач у Курській області. Через це окупаційні війська змушені були покладатися на незахищені особисті пристрої.

"Раптова невизначеність щодо подальшої здатності Telegram працювати в Росії та будь-які збої в роботі Telegram, ймовірно, вплинуть на російські передові операції, а якщо вони будуть повністю заблоковані, погіршать ці операції в найближчій перспективі", – йдеться у статті.

В ISW підкреслюють, що російські окупанти поступово почнуть відмовлятися від використання Telegram для комунікацій, навіть якщо арешт Дурова не вплине на роботу месенджера.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.