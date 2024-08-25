'У Росії істерика': в РНБО пояснили наслідки арешту Дурова - що буде з Telegram

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що арешт Павла Дурова можна порівняти із зломом "Енігми" під час Другої світової війни.

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Арешт Павла Дурова - РНБО пояснили наслідки для Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції може обвалити всю агентурну мережу РФ в Європі та стати серйозною проблемою для Москви. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, можливо, Дуров намагався зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку кілька днів тому, але отримав відмову.

"Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу"", - вказує він.

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Коваленко зазначає, що ситуація з Дуровим є провалом для Москви, за який несе відповідальність усе оточення Путіна, включно з Вайно та Патрушевим.

Telegram є найпопулярнішим месенджером в Україні, має 300 мільйонів користувачів в Індії, і незабаром стане номером один у Південній і Латинській Америці.

"Арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни. Telegram – єдиний месенджер, який активно використовує російська армія", - наголошує Коваленко.

Крім того, Дурова звинувачують у відмові співпрацювати з французькою поліцією у боротьбі з наркоторгівлею. За даними ЦПД, у найближчі місяці Росію можуть звинуватити в торгівлі наркотиками в Європі.

"Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності. Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", - резюмував Коваленко.

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Арешт Павла Дурова - що відомо про загрозу блокування Telegram в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 серпня стало відомо, що у Франції затримали відомого програміста Павла Дурова. Згідно з повідомленнями ЗМІ, це сталося на підставі французького ордера, виданого Національною дирекцією кримінальної поліції Франції в межах попереднього розслідування. Дуров прибув до Франції з Азербайджану і був включений до реєстру розшукуваних осіб.

На третьому році війни з Росією українські парламентарі розглядають можливість заборони месенджера Telegram в Україні через його використання для поширення антиукраїнських наративів.

28 квітня Telegram заблокував чат-боти СБУ, ГУР та Міністерства цифрової трансформації, які використовували для збору інформації про російські війська. Згодом ці чат-боти були розблоковані, що дозволило українським спецслужбам знову отримувати дані про окупантів, як повідомляє Reuters.

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