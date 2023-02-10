Росія запустила ракети по Україні: оголошена повітряна тривога, працює ППО

Окупаційні війська Росії намагаються атакувати різні об'єкти на території України з моря, повітря і суші. Українцям слід перебувати в укриттях.

Ракети Росії в повітряному просторі України, їх збивають війська ППО / Колаж АрміяInform, Міноборони РФ

Ворожі війська РФ проводять нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в низці регіонів працюють системи ППО.

Повітряні Сили України повідомили, що о 8:30 російські окупанти запустили крилаті ракети.

"Близько 8:30 проведені пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - наголошується в повідомленні.

Житомирська область

Жителів Житомирської області о 9:10 попросили бути готовими до екстрених відключень електрики.

"Зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Вимкніть всі зайві електроприлади", - сказав керівник ОВА Віталій Бунечко.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук о 9:00 повідомляв, що поки російських ракет у повітряному просторі України не зафіксовано.

"Орієнтовний час їх підльоту до Дніпропетровської області - 9:30 ранку. Час може змінюватися, так само як і напрямок руху ракет. Куди летять - невідомо, тому будьте обережні і бережіть себе", - додав він.

Жителів Дніпропетровської області також попередили про можливі обстріли та перебої зі світлом.

Крім того, в Білорусі зафіксовано зліт винищувача МіГ-31к, який може нести ракети кинджал і літака-розвідника ДРЛО А-50у.

У Київській області через загрозу ракетних ударів екстрені відключення світла

"Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і віримо в ППО", - попередили в ДТЕК.

Укренерго попереджає про аварійні відключення світла

В компанії повідомили, що на деяких об'єктах на сході, півдні та півночі країни зафіксовані влучання ворожих ракет. Застосовуються вимушені відключення світла.

"На жаль, є попадання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному і західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами і ракетами, направляючи їх на електростанції і об'єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", - підкреслили в Укренерго.

Укренерго попереджає про екстрені відключення світла / t.me/Ukrenergo

Одеська область

Голова Одеської ОВА Максим Марченко попереджає українців про загрозу ракетних ударів.

"Увага жителям Одеської області! У повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і пройти до укриття. Віримо в ППО!"- підкреслив Марченко.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти можуть запустити 20 ракет. Російські ракети вже в повітряному просторі України.

"Перші ракети над Україною. Бережемо себе, спускаємося в укриття", - написав чиновник.

Також Кім попередив про другу хвилю пусків ракет.

Харківська область

"Ракети в повітряному просторі України. Поки відомо про курс на Кривий Ріг. Перебуваєте в укриттях! Низка міст під ворожим ракетним ударом. Не залишайте укриття!"- повідомляється в Telegram-каналі начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

Також зазначено, що зафіксована група ракет, які летять у бік Харківської області.

В районі Лозової збита ракета.

Ракети летять на Харків, пише Мельник.

"Близько 10 години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - повідомляє місцеве видання Об'єктив.

Черкаська область

В регіоні стабілізаційні відключення електроенергії. Підвищена загроза нанесення окупантами ракетного удару.

"Підвищена загроза ракетного удару Черкаської області. Будьте в максимально безпечному місці", - повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

Кривий Ріг

У Кривому Розі було чути вибухи.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємося в укриттях. Ще 7 ракет до нас на підльоті", - пише керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У регіонах України вже працює ППО

В Одеській (попередні дані) і Миколаївській областях працює ППО. Глава ОВА Миколаєва Кім заявив, що збиваються ракети окупантів.

Війська ППО також працюють у Кіровоградській та Полтавській областях.

Київська область

На Київщині просять людей перебувати в укриттях.

"Жителі Київської області! Загроза масштабної ракетної атаки на всій території України. Перебуваєте в укритті до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Працює ППО.

"У Київській області працює ППО! Залишайтеся в укриттях або в безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу і спокій!"- попередили у військовій адміністрації регіону.