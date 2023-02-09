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Україна стала ближче до отримання винищувачів та далекобійних ракет – Єрмак

9 лютого 2023, 14:55
Україні, можливо, вдасться домовитися з Європою про постачання потрібного Києву озброєння для відбиття військової агресії Росії, вважає Андрій Єрмак.
Єрмак, атакмс, ф-16
У Зеленського пообіцяли пізніше розкрити деталі домовленостей щодо винищувачів і ракет / Колаж Вікіпедія, Офіс президента

Україна змогла вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він написав, що Україні вдалося домовитись з європейськими союзниками з питання постачань Києву винищувачів і далекобійних озброєнь.

При цьому він потролив агресора Росії в очікуванні реакції Москви.

"Питання далекобійної зброї і винищувачів для України вирішено. Деталі трохи пізніше. Ау, болото (Росія - ред.), що з обличчям?"- підкреслив Андрій Єрмак.

Винищувачі та далекобійні ракети для України

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду Британії Ріші Сунаком сказав, що Лондон і Київ домовилися про постачання українській державі далекобійної зброї.

У свою чергу, Сунак підтвердив, що припускає передачу Британією винищувачів Україні.

Саме тому в Лондоні ухвалили рішення про навчання українських пілотів керувати літаками стандарту НАТО.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола перед виступом президента Зеленського в Європарламенті закликала країни Європи надати Україні винищувачі та далекобійну зброю.

Вона підкреслила, що в ЄС повинні більш рішуче допомагати Україні.

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Загроза наступу Росії:

військова допомога новини України Андрій Єрмак
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