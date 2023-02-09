Україна стала ближче до отримання винищувачів та далекобійних ракет – Єрмак

Україна змогла вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У своєму Telegram-каналі він написав, що Україні вдалося домовитись з європейськими союзниками з питання постачань Києву винищувачів і далекобійних озброєнь.
При цьому він потролив агресора Росії в очікуванні реакції Москви.
"Питання далекобійної зброї і винищувачів для України вирішено. Деталі трохи пізніше. Ау, болото (Росія - ред.), що з обличчям?"- підкреслив Андрій Єрмак.
Винищувачі та далекобійні ракети для України
Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду Британії Ріші Сунаком сказав, що Лондон і Київ домовилися про постачання українській державі далекобійної зброї.
У свою чергу, Сунак підтвердив, що припускає передачу Британією винищувачів Україні.
Саме тому в Лондоні ухвалили рішення про навчання українських пілотів керувати літаками стандарту НАТО.
Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола перед виступом президента Зеленського в Європарламенті закликала країни Європи надати Україні винищувачі та далекобійну зброю.
Вона підкреслила, що в ЄС повинні більш рішуче допомагати Україні.
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