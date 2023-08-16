Виробництво знаходиться під землею: в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby

Морські дрони Sea baby успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер "SIG".

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Морські дрони Sea baby є власною технічною розробкою СБУ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про унікальну розробку СБУ - морськи дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" і танкер "SIG".

За його словами, дрони є власною технічною розробкою СБУ. З ініціативи особового складу їх назвали SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг, передає пресслужба СБУ.

"Морські надводні дрони - унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення ніякі приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – "Оленегірський гірник" і нафтовий танкер "SIG", – сказав Малюк в ексклюзивному коментарі CNN.

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За його словами, над розробкою даних дронів та їхнім виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема, в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – підкреслив Малюк.

Глава СБУ також розкрив подробиці вже проведених операцій. За його словами, саме Служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів і подальшої їхньої успішної реалізації разом з Військово-морськими силами ЗСУ.

Для ураження десантного корабля "Оленегірський гірник" і танкера "SIG" були використані два окремих надводних дрона, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк акцентував на тому, що всі уражені спецслужбою цілі цілком законні відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

Також він зазначив, що західні партнери не беруть участь у проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

Дивіться відео тренування морських дронів Sea baby:

В яких операціях СБУ використовувала дрони Sea baby

Вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. Пізніше в мережі опублікували перші кадри після атаки на улюблений міст Путіна.

У Службі безпеки України тоді натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Російський десантний корабель "Оленегорський гоорняк" був атакований невідомими безпілотниками біля берегів Новоросійська в ніч на 4 серпня.

6 серпня в мережі з'явилися супутникові знімки, що підтверджують, що корабель отримав серйозну шкоду внаслідок "морського інциденту". Його підтримували за допомогою плавучого крана, аварійно-рятувального судна і двох водолазних катерів.

У ніч на 5 серпня біля Кримського мосту внаслідок атаки дронів був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

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