УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

Анна Ярославська
5 серпня 2023, 07:55 оновлено 5 серпня, 09:26
1225
Минулої ночі в районі Кримського мосту прогриміли вибухи. Був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.
Танкер SIG
Танкер SIG отримав пробоїну / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 5 серпня біля Кримського мосту прогриміли вибух. На мосту повністю зникло освітлення. Проводилася евакуація. Міст був закритий.

Російське видання The Moscow Times у Telegram повідомило про атаку морськими безпілотниками в Керченській протоці. При цьому пошкоджено російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

На допомогу танкеру вирушили рятувальники з Новоросійська.

відео дня

Видання також опублікувало аудіозапис Telegram-каналу "Осторожно, новости", на якому, як стверджується, зафіксовані переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений безпілотником.

На запису екіпаж каже, що судно знаходиться на плаву, але самостійно переміщатися не може.

"Машинне відділення повністю затоплене", - каже член екіпажу.

Дивіться відео - У мережі опублікували нібито переговори танкера SIGз диспетчером:

У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

Тим часом Telegram-канал Baza опублікував фото зсередини танкера SIG, пошкодженого в результаті атаки дронів.

Так виглядає пошкоджений танкер зсередини
Так виглядає пошкоджений танкер зсередини / Фото: Baza

В атаці дронів росЗМІ звинувачують Україну.

"Танкер SIG пошкоджений в результаті спроби атаки ЗСУ недалеко від Кримського моста. За попередніми даними судно знаходилося в одному з районів вантажного порту "Кавказ". Удар припав в моторний відсік і насосне відділення. На танкері знаходиться 11 осіб. У більшості з них садна від стекол, що розбилися. Зараз вирішується питання про буксирування судна", - йдеться у повідомленні.

Танкер SIG прийшов з Туреччини.
Танкер SIG прийшов з Туреччини / Фото t.me/moscowtimes_ru

Видання РИА Новости пише, що атакований морським безпілотником в Керченській протоці російський танкер SIG отримав пробоїну в районі машинного відділення. Загрози затоплення судна нібито немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

ТАСС, пославшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG отримав в районі машинного відділення.

"Судно знаходилося на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФГБУ "Морспасслужба", - додає ТАСС.

Зазначимо, танкер SIG у 2019 році був включений до санкційних списків США через постачання палива до Сирії.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ лунали вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені".

Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.

У Мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

Інші новини:

Кримський міст новини України новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Новоросійську "занурили" корабель РФ: воєнкори "наїхали" на Міноборони - ISW

У Новоросійську "занурили" корабель РФ: воєнкори "наїхали" на Міноборони - ISW

09:56 Світ
У Мережі з'явилися кадри атаки морським дроном танкера SIG в Керченській протоці

У Мережі з'явилися кадри атаки морським дроном танкера SIG в Керченській протоці

08:49 Україна
У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

07:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:56

У Новоросійську "занурили" корабель РФ: воєнкори "наїхали" на Міноборони - ISW

08:54

"Складна і важка робота": Данілов оцінив ймовірність повернення ядерної зброї

08:49

У Мережі з'явилися кадри атаки морським дроном танкера SIG в Керченській протоціВідео

08:13

Гороскоп на завтра 6 серпня 2023: Козерогам - хвороби, у Риб зашурхотить в кишені

07:55

У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкерВідео

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
07:05

Загадка для найхитріших: потрібно знайти собаку у "царстві котів"

06:30

В чому головний ризик синдрому втоми від війни для України?Погляд

06:25

Як сказати українською "встречают по одежке": мовознавець назвав мелодійний відповідникВідео

05:30

Як зробити так, щоб Wi-Fi ловив ще далі: прості та ефективні способи

Реклама
04:37

Яке сьогодні свято 5 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

"Є ризик втрати територій": експерт назвав 3 сценарії завершення війни в Україні

02:40

Огризко спрогнозував, чи великий шанс в України скоро отримати запрошення до НАТО

02:05

"У даний момент" – неправильно: Авраменко вказав на серйозну помилку

04 серпня, п'ятниця
23:52

Данілов відверто відповів, чи може Україна знову стати ядерною державою

23:00

Подякував СБУ за повернення війни назад в РФ: Зеленський заінтригував заявою

22:50

З 2017 року Польща готується до наступу РФ: Самусь розкрив подробиціВідео

22:01

Підпорядковані Мінфіну податкова і митниця причетні до 140 млн дол. збитків бюджету – ЦПК

21:39

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні – МіноборониВідео

21:07

Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі" - Гуменюк

20:55

Макс Барських перевипустив свій головний суперхіт "тумани"

Реклама
20:14

"Жодних рішень не буде": Огризко розповів про очікування від саміту у Джидді

20:01

Рікі Мартін порушив мовчання і відверто розповів про своє розлучення

19:54

Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії щодо УкраїниПогляд

19:19

Чому кава в кав'ярнях така дорога: розповідь про напій приголомшить простотою

19:00

Новоросійський порт перестав бути тилом Росії, дрони дістануть до дачі Путіна в Сочі - ЛакійчукЕксклюзив

18:58

Навальному винесли новий вирок – 19 років колонії особливого режиму

18:55

Остапчук повідомив, коли збирається заселитися в новий будинок

18:30

"Я не можу перестати сміятися": батьки назвали свою дитину дуже дивним ім'ям

18:01

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

17:46

"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

17:42

Простий і дієвий лайфхак: як зробити так, щоб картопля не підгоріла

17:05

"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

16:59

Що зробити 6 серпня, щоб грошей стало більше: цікаві прикмети і заборони

16:56

"На переговори ексчоловік не йде": колишня Остапчука розповіла про розподіл спільного дому під Києвом

16:54

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 серпня: кого очікує зустріч із колишнім

16:54

"Жахлива помилка": дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка

16:23

Улюблений дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 11 років мовлення в ефірі

16:12

Лікувала ртуттю і скипидаром: одеська зрадниця - "Барбі" нарвалася на прокуратуру РФ

16:04

"Перекрити весь фронт неможливо": у ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну

15:59

Замість тисячі слів: як можна замінити звичне "будь ласка" – мовознавиця дала відповідь

Реклама
15:55

"Деякі-це просто нісенітниця": Потап іронічно прокоментував скандали навколо себе

15:36

ВМСУ - про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську: корабель додому вже не потрапить

15:27

Разом і щасливі: Меган і Гаррі відгуляли день народження Маркл

15:19

На кошти бюджету Києва, виділені у липні, 3-я штурмова бригада вже придбала дрони та авто

15:08

Винен Путін: Кіркоров відповів на заяви Паніна про нетрадиційну орієнтацію

14:58

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 серпня: Овнам - боротьба з минулим, Терезам - подарунок

14:50

Шалена спека захопить всю країну: які "сюрпризи" готує погода в Україні на вихідні

14:40

Буде теракт: РФ підірве важливий об'єкт у Білорусі та звинуватить Україну - СБУ

14:39

ЗСУ в контрнаступі схиляються до війни на виснаження - The Economist

14:16

Зеленський провів напружену тригодинну Ставку: обговорили ситуацію на фронті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти