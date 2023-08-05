У судна - пробоїна: у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

Минулої ночі в районі Кримського мосту прогриміли вибухи. Був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

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Танкер SIG отримав пробоїну / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 5 серпня біля Кримського мосту прогриміли вибух. На мосту повністю зникло освітлення. Проводилася евакуація. Міст був закритий.

Російське видання The Moscow Times у Telegram повідомило про атаку морськими безпілотниками в Керченській протоці. При цьому пошкоджено російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

На допомогу танкеру вирушили рятувальники з Новоросійська.

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Видання також опублікувало аудіозапис Telegram-каналу "Осторожно, новости", на якому, як стверджується, зафіксовані переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений безпілотником.

На запису екіпаж каже, що судно знаходиться на плаву, але самостійно переміщатися не може.

"Машинне відділення повністю затоплене", - каже член екіпажу.

Дивіться відео - У мережі опублікували нібито переговори танкера SIGз диспетчером:

Тим часом Telegram-канал Baza опублікував фото зсередини танкера SIG, пошкодженого в результаті атаки дронів.

Так виглядає пошкоджений танкер зсередини / Фото: Baza

В атаці дронів росЗМІ звинувачують Україну.

"Танкер SIG пошкоджений в результаті спроби атаки ЗСУ недалеко від Кримського моста. За попередніми даними судно знаходилося в одному з районів вантажного порту "Кавказ". Удар припав в моторний відсік і насосне відділення. На танкері знаходиться 11 осіб. У більшості з них садна від стекол, що розбилися. Зараз вирішується питання про буксирування судна", - йдеться у повідомленні.

Танкер SIG прийшов з Туреччини / Фото t.me/moscowtimes_ru

Видання РИА Новости пише, що атакований морським безпілотником в Керченській протоці російський танкер SIG отримав пробоїну в районі машинного відділення. Загрози затоплення судна нібито немає.

За даними видання, екіпаж залишається на судні, ніхто не постраждав.

ТАСС, пославшись Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ, уточнив, що пробоїну танкер SIG отримав в районі машинного відділення.

"Судно знаходилося на південному підході до Керченської протоки. Судно на плаву. До нього було направлено судна Азово-Чорноморської філії ФГБУ "Морспасслужба", - додає ТАСС.

Зазначимо, танкер SIG у 2019 році був включений до санкційних списків США через постачання палива до Сирії.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ лунали вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені".

Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.

У Мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

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