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У Харкові ракета РФ влучила у житлову п'ятиповерхівку: постраждали 23 людини, троє - загинули

Анна Ярославська
31 травня 2024, 07:21оновлено 31 травня, 07:53
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Армія РФ застосувала тактику подвійного удару. Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої".
Ракетний удар по Харкову 31 травня 2024 року
Ракетний удар по Харкову 31 травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Харкову вночі 31 травня зросла до 23-х осіб. Ще троє - загинули. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої", - написав він у Telegram.

Близько опівночі 31 травня окупанти атакували Харків ракетами типу С-300 і С-400 з території Бєлгородської області РФ. У Харкові зафіксовано п'ять влучень, усі - у Новобаварському районі міста.

відео дня

Одна ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. Інші - поруч із п'ятиповерховим будинком. Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, у Telegram пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків і зруйновано приватне підприємство.

Серед травмованих є двоє дітей. Порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що армія РФ знову застосувала тактику подвійного удару в той час, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Ракетні удари по Харкову: у ДСНС розкрили подробиці

Вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Внаслідок вибухів постраждали житлові будинки, дворові забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі.

За різними адресами сталися руйнування та пожежі житлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури, також згоріла хвойна підстилка соснового бору.

Виникло 5 вогнищ займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв.м, повідомили у ДСНС.

Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого було повністю зруйновано конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.

Дивіться відео - РФ вдарила по житловій п'ятиповерхівці у Харкові:

Скріншот

З напівзруйнованого будинку врятовано 6 осіб, зокрема одну дитину. Загалом внаслідок ракетного удару по Харкову загинули 3 особи, ще щонайменше 24 особи постраждали.

Аварійно-розшукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку продовжуються.

  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16

Ракетний удар по Києву 31 травня 2024 року

У ніч на 31 травня ворог в Україні оголошувалася повітряна тривога, під час якої в Києві прогримів потужний вибух. Армія країни-агресора РФ завдала по Києву ракетного удару.

За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

Унаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

Унаслідок ракетного удару РФ у Києві обійшлося без жертв.

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