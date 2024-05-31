У Києві пролунав вибух: РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа

У ніч на 31 травня ворог в Україні оголошувалася повітряна тривога, під час якої в Києві прогримів потужний вибух. Армія країни-агресора РФ завдала по Києву ракетного удару.
Як повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, за попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.
Унаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
За даними оперативного зведення на цю хвилину - обійшлося без жертв.
Ракетний удар по Харкову 31 травня
Як повідомляв Главред, минулої ночі російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.
На місці влучання почалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.
Вранці стало відомо, що кількість постраждалих через російський обстріл Харкова зросла до 23-х. Загинули три людини.
Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейський, які прибули на місце вибуху.
Інші новини:
- По Луганщині прилетіла серія "приємних" ракетних ударів
- Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару
- Ракетний удар 30 травня: у ЗСУ сказали, куди цілилися окупанти і скільки ракет збито
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред