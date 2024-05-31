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У Києві пролунав вибух: РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа

Анна Ярославська
31 травня 2024, 06:32оновлено 31 травня, 07:26
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За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.
Повітряна тривога, укриття, ракетний удар
РФ завдала по Києву ракетного удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на 31 травня ворог в Україні оголошувалася повітряна тривога, під час якої в Києві прогримів потужний вибух. Армія країни-агресора РФ завдала по Києву ракетного удару.

Як повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, за попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

Унаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

відео дня

За даними оперативного зведення на цю хвилину - обійшлося без жертв.

Ракетний удар по Харкову 31 травня

Як повідомляв Главред, минулої ночі російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.

На місці влучання почалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.

Вранці стало відомо, що кількість постраждалих через російський обстріл Харкова зросла до 23-х. Загинули три людини.

Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейський, які прибули на місце вибуху.

  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові фото: Суспільне Харків
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16
  • РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові
    РФ вдарила по 5-поверховому будинку в Харкові instagram/khitrin16

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