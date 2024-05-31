Незрозуміло, де він діятиме: ISW про нібито дозвіл Байдена бити по РФ

Російські військові цілі, які розташовані за межами безпосереднього кордону з Харківською областю, також є законними військовими цілями, пише ISW.

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Джо Байден нібито надав обмежений дозвіл Україні на завдання ударів по цілях на території РФ / колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", УНІАН

З повідомлень американських ЗМІ про нібито наданий Україні адміністрацією Джо Байдена обмежений дозвіл на завдання ударів по цілях на території РФ, незрозуміло, наскільки далеко цей дозвіл розповсюджуватиметься в Бєлгородській області і чи стосуватиметься він взагалі Курської і Брянської областей. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як відомо, вчора низка американських ЗМІ з посиланням на джерела серед чиновників США повідомила, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, щоб завдавати ударів по "цілях зустрічного вогню" проти російських сил, які атакують на півночі Харківської області. Йдеться навіть про ракети GMLRS, але не ракети ATACMS, які є більшого радіусу дії.

За даними The New York Times, про зняття обмежень для України Байдена просив держсекретар Ентоні Блінкен

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"Незрозуміло, наскільки далеко в Бєлгородській області США дозволяють українським силам завдавати ударів зі зброї, наданої США, та чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській і Брянській областях", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни також зауважили, що російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями. Вони підкреслюють, що триваючі обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях Росії перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.

"Росія все ще користується певними недоступними для України місцями, з яких окупанти можуть прикривати військові сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України. Росія продовжуватиме вигравати від будь-якого такого місця, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе", - кажуть аналітики.

ISW продовжує наполягати, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії з наданої Сполученими Штатами зброї.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії західною зброєю - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація Байдена потайки дозволила Києву завдавати ударів по території РФ, але з умовою, що атаки відбуватимуться в межах прикордонних регіонів Росії, звідки окупанти ведуть свій наступ та обстрілюють материкову Україну

Перед цим зазначалось, що двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території країни-агресора Росії. Однак остаточного рішення Вашингтон ще не ухвалив.

Також відомо, що після візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження й дати дозвіл Україні бити американською зброєю по території країни-агресора Росії.

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