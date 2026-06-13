Прогноз Міноборони: літо буде найважчим для окупантів РФ, особливо в Криму

Сергій Стерненко закликав мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської та Донецької областей виїхати, якщо це можливо.

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Україна посилює удари по окупантах з РФ, кажуть у МО / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр, скриншот

Важливе із заяв Стерненка:

Літо стане одним із найважчих для окупаційних військ РФ

Мешканці тимчасово окупованих районів повинні евакуюватися

Літо 2026 року може стати одним із найважчих для російських окупаційних військ, зокрема на території захопленого Криму, заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

"У росіян будуть великі проблеми. Логістики у них не буде", – підкреслив він.

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При цьому Стерненко закликав мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської та Донецької областей за можливості виїхати, оскільки, за його словами, загарбники можуть зіткнутися з серйозними логістичними труднощами.

"У Криму проблем буде ще більше, Крим перетвориться на острів. Це буде найважче літо для нашого противника", – додав Стерненко.

Дивіться відео - заява Сергія Стерненка:

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Атака на об'єкти противника: що відомо

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти військових та інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією командування, безпілотники завдали ударів по 36 цілях у глибокому тилу противника. Серед них — пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістичні вузли, а також об'єкти паливного та енергетичного забезпечення.

У ЗСУ зазначають, що подібні операції дозволяють виводити з ладу важливі елементи військової інфраструктури противника та порушувати його систему забезпечення, використовуючи високоточні засоби ураження без залучення наземних підрозділів.

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Удари по цілях РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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