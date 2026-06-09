Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чонгарський міст паралізовано: повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт

Олексій Тесля
9 червня 2026, 23:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.
Знімок екрана
ЗСУ атакували міст у Чонгарі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Чонгарський міст знову опинився під ударом
  • В результаті споруда фактично перестала функціонувати

У ніч на 9 червня Чонгарський міст знову опинився під ударом, в результаті чого споруда отримала серйозні пошкодження і фактично перестала функціонувати.

Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим, повідомив 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ.

відео дня

Згідно з опублікованою інформацією, в операції були задіяні підрозділи Центру мультидоменних операцій "Фаланга", 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2". Для нанесення удару використовувалися безпілотні літальні апарати FP-2.

Зазначається, що перші пошкодження об’єкт отримав ще 7 червня, коли було порушено частину дорожнього покриття. Наступна атака значно посилила руйнування, в результаті чого міст виявився непридатним для експлуатації, а його відновлення може потребувати тривалого часу.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Удари по цілях РФ

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію ударів по військових та ключових інфраструктурних об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

За даними командування, дрони відпрацювали по 36 цілях на оперативній глибині ворога, вражаючи командні пункти, радіолокаційні станції, об’єкти постачання, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури.

Операція демонструє можливості українських підрозділів щодо точкового знищення важливих стратегічних об'єктів противника без безпосередньої участі наземних сил.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Інші новини:

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Чонгар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чонгарський міст паралізовано: повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт

Чонгарський міст паралізовано: повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт

23:56Україна
"Ми робимо все для цього": у Генштабі прокоментували наближення миру в Україні

"Ми робимо все для цього": у Генштабі прокоментували наближення миру в Україні

23:11Війна
"Мадяр" розкрив подробиці потужних ударів по цілях РФ: що підірвали на ТОТ

"Мадяр" розкрив подробиці потужних ударів по цілях РФ: що підірвали на ТОТ

21:47Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ні на градус більше: якою має бути температура в холодильнику влітку

Ні на градус більше: якою має бути температура в холодильнику влітку

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 10 червня: Бикам — звільнення, Півням — несподіванки

Китайський гороскоп на завтра, 10 червня: Бикам — звільнення, Півням — несподіванки

"Нам потрібні ваші гроші": Зеленський зробив несподівану заяву щодо Абрамовича

"Нам потрібні ваші гроші": Зеленський зробив несподівану заяву щодо Абрамовича

Росія підготувалася до масованого обстрілу: які регіони під загрозою

Росія підготувалася до масованого обстрілу: які регіони під загрозою

Останні новини

00:50

Дрони стають "невидимими": стало відомо про нові налаштування російських БПЛА

00:11

Більше, ніж слова: які дивні ритуали закоханих зміцнюють стосунки на рокиВідео

09 червня, вівторок
23:56

Чонгарський міст паралізовано: повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт

23:11

"Ми робимо все для цього": у Генштабі прокоментували наближення миру в Україні

23:00

"Путін вистрілив собі в ногу": у РФ зростає невдоволення Кремлем через одне рішення

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
22:59

Як зробити вікна блискучими надовго: один простий секрет творить диваВідео

22:50

Кіркоров публічно плюнув у обличчя Тодоренко: що вона зробила

22:35

Судді "Майстер-шеф" плакали: що сталося на шоу

21:47

"Мадяр" розкрив подробиці потужних ударів по цілях РФ: що підірвали на ТОТ

Реклама
21:29

Мрії чотири знаків зодіаку стануть реальністю: кому 10 червня принесе купу грошей

21:17

Забезпечував армію ракетами: під Москвою підірвали топ-військового Міноборони РФ

21:06

Укрзалізниця запускає нові рейси з Дніпра на літо: куди курсуватимуть потяги

20:51

Троянди цвістимуть без упину: чим із кухні потрібно полити кущі в червніВідео

20:43

Новий "податок на OLX": українцям розповіли, хто може не платити

20:40

Секрет пишного цвітіння: яка проста помилка заважає вазонам

20:35

Лише пів літра під кущ: як швидко виправити скручене листя томатівВідео

20:31

Популярний продукт: що не можна давати котам їсти навіть у малих дозахВідео

20:00

Зіткнення РФ з НАТО: розкрито ймовірні терміни нового конфлікту

19:50

Чи має особливу силу вода, освячена на певні свята - відповідь священника

19:43

Дочка прихильниці Путіна Успенської потрапила до лікарні: перші фото

Реклама
19:36

Помилка, що ріже слух: як правильно назвати "кольцо" українською

19:20

"Отримав результат, який був потрібен": Зеленський розкрив наслідки листа до Путіна

19:10

Чому загострилися відносини України та Польщі: Денисенко назвав головні причиниПогляд

19:08

Чи є загроза вторгнення на кордоні з Білоруссю на Житомирщині: що кажуть військові

18:54

Без другого шансу: які знаки Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх

18:49

Рятувальники оніміли, побачивши самотню собаку на човні посеред моря

18:39

Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

18:37

Секрет пишного саду: які рослини обов’язково потрібно обрізати в червніВідео

18:25

Щури не підійдуть на кілометр: запах яких рослин вони терпіти не можуть

18:21

Адвокати Кіпермана спростували зв'язок бізнесмена із засудженим юристом Носовим

18:17

Долар встановив новий абсолютний рекорд: курс валют на 10 червня

18:12

"Росіяни відчують війну": Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФВідео

18:11

У смартфонів є термін придатності, і його можна перевірити

17:38

Зірок більше немає: Потап і Настя зазнали серйозного удару в Україні

17:37

Росіяни почали відступ на фронті: названо причини та наслідки для України

17:10

Бачив кожен, але знають одиниці: що таке "фрамуга" і "вікниця"Відео

17:04

Під Києвом існує інше "місто": що знайшли під вулицями столиці і в чому небезпекаВідео

16:57

Ніяка не "умнічка": як правильно та красиво похвалити за розум українською

16:52

Звичайна річ із сараю, яку багато хто вважає сміттям, рятує врожайВідео

16:50

Як ще назвати Євгенію українською мовою: лагідні та милозвучні варіанти

Реклама
16:46

"Її не було в Україні": стало відомо, де жила Ротару під час війни

16:32

"Наступний мотопробіг до Криму!" Штурмовики "Скелі" створили власний мотоклуб

16:26

"Для наступних поколінь": демонтований пам'ятник Булгакову хочуть зберегти

16:23

На Черкащині конфлікт із ТЦК закінчився стріляниною: що відомо

16:10

Захисник двору чи загроза: чому не варто пиляти волоський горіх у дворі

15:59

Навіщо досвідчені господині кладуть крейду в шафу: копійчаний лайфхакВідео

15:50

Як правильно організувати гардероб в шафі: місця стане вдвічі більшеВідео

15:49

Припинення вогню несе прихований ризик для України - Зеленський пояснив чому

15:20

Кеті Перрі та Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

15:00

Дівчина зробила ДНК-тест заради забави й залишилася без сім’ї

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти