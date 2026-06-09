Чонгарський міст паралізовано: повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт

Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

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ЗСУ атакували міст у Чонгарі / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Чонгарський міст знову опинився під ударом

В результаті споруда фактично перестала функціонувати

У ніч на 9 червня Чонгарський міст знову опинився під ударом, в результаті чого споруда отримала серйозні пошкодження і фактично перестала функціонувати.

Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим, повідомив 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ.

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Згідно з опублікованою інформацією, в операції були задіяні підрозділи Центру мультидоменних операцій "Фаланга", 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2". Для нанесення удару використовувалися безпілотні літальні апарати FP-2.

Зазначається, що перші пошкодження об’єкт отримав ще 7 червня, коли було порушено частину дорожнього покриття. Наступна атака значно посилила руйнування, в результаті чого міст виявився непридатним для експлуатації, а його відновлення може потребувати тривалого часу.

/ Главред

Удари по цілях РФ

У ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію ударів по військових та ключових інфраструктурних об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

За даними командування, дрони відпрацювали по 36 цілях на оперативній глибині ворога, вражаючи командні пункти, радіолокаційні станції, об’єкти постачання, а також елементи паливної та енергетичної інфраструктури.

Операція демонструє можливості українських підрозділів щодо точкового знищення важливих стратегічних об'єктів противника без безпосередньої участі наземних сил.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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