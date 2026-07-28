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Бензинові бунти у РФ: розкрито найгірший сценарій для Путіна

Олексій Тесля
28 липня 2026, 18:43
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Віталій Шапран не виключає, що інформація про те, що з ладу виведено до 40 % потужностей у РФ, може відповідати дійсності.
Індія відновила закупівлі російської нафти
У РФ можуть спалахнути паливні заворушення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Шапрана:

  • Паливна криза оголила ставлення федерального центру до регіонів у РФ
  • Серйозні бунти в регіонах РФ зараз Кремлю фактично нічим придушувати

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував інформацію про виведення Україною з ладу до 40% потужностей нафтової галузі в РФ.

"Інформація Reuters про те, що виведено з ладу до 40% потужностей, цілком може відповідати дійсності. Саме тому росіяни намагаються наситити ринок низькоякісним паливом, від якого псуються двигуни", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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При цьому експерт звернув увагу на те, що паливна криза оголила ставлення федерального центру до регіонів у РФ.

"Ми бачимо, що в РФ почали відбирати весь бензин і дизельне паливо до Москви, а регіонам залишали або низькоякісне паливо, або фактично пропонували мовчати й не коментувати ситуацію. Такий федеральний егоїзм дуже сильно дратує регіони. Раніше це роздратування існувало переважно на рівні регіональних міністерств фінансів та окремих чиновників, які бачили, що у них просто забирають гроші. Тепер воно вже перейшло на рівень населення. Для Росії це дуже небезпечна річ, бо серйозні бунти в регіонах зараз фактично нічим придушувати. Усі ресурси кинуті на війну. Є Росгвардія, поліція, але в разі масштабних протестів на кшталт заколоту Пригожина цих ресурсів може просто не вистачити", - додав Шапран.

Бензинові бунти у РФ: розкрито найгірший сценарій для Путіна
/ Главред

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

Експерт оцінив наслідки затримання танкерів для РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що затримання суден так званого російського "тіньового флоту" може суттєво ускладнити постачання російської нафти на зовнішні ринки.

На його думку, якщо до таких заходів приєднаються європейські держави, це може призвести до серйозних економічних наслідків для Росії, зокрема до помітного зниження обсягів експорту та значних фінансових збитків.

Загородній зазначив, що ключові маршрути перевезення російської нафти проходять через Балтійське та Чорне моря. Тому навіть тимчасове зупинення танкерів під приводом екологічних, технічних чи інших перевірок може порушити логістичні ланцюги та суттєво уповільнити експорт нафти.

Нагадаємо, як писав Главред, санкції США щодо російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасового винятку на поставки сировини, яке було введено на тлі ризиків блокування Ормузької протоки. Пільговий період завершився цими вихідними.

Раніше США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено протягом 30 днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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