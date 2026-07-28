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Окупанти просунулися в Харківській області - DeepState

Віталій Кірсанов
28 липня 2026, 19:26
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Окупанти захопили понад 4 кв. км поблизу кордону в районі Артельного Харківської області.
Ворог просунувся поблизу Артельного
Ворог просунувся поблизу Артельного / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Ворог просунувся поблизу Артельного
  • Окупанти розширили сіру зону в Донецькій області

Російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляє OSINT-проект DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Артельного", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На картах проєкту видно, що окупанти захопили загалом 4,67 кв. км території між селами Артне та Шевяківка у напрямку сіл Усинівка та Івашкине Куп’янського району, а самі ці чотири села опинилися в зоні проникнення (сірій зоні), площа якої склала 22,24 кв. км. Таким чином, ворог створив новий плацдарм для наступу приблизно за 5 км на північ від існуючого.

Крім того, окупанти розширили сіру зону в Донецькій області в районі села Малинівка на Краматорському напрямку фронту на 1,73 кв. км, та на південний захід від окупованого міста Часів Яр на константинівському напрямку фронту – на 1,71 кв. км.

На решті ділянок фронту ситуація без змін.

Минулого тижня і площа окупації, і район проникнення збільшувалися в середньому приблизно на 1,4 кв. км на добу.

Ситуація на фронті – останні новини

Як повідомляв Главред, 25 липня Сили оборони України вперше вразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонує як вітчизняний аналог американської HIMARS.

24 липня окупаційна армія країни-агресора Росії зробила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Водночас аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася в Донецькій та Запорізькій областях.

Російські окупаційні війська можуть посилити наступальні спроби на Покровському напрямку, задіявши для штурмових дій легку техніку - мотоцикли та квадроцикли. Про це повідомили представники 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає змогу стежити за змінами лінії фронту та перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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