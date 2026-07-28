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Зустріч Зеленського і Трампа може реанімувати мирні переговори: у FT розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
28 липня 2026, 17:30
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Головне завдання української делегації - переконати Вашингтон, що подальша підтримка Києва відповідає національним інтересам самих США.
Зустріч Зеленського і Трампа може реанімувати мирні переговори: у FT розкрили подробиці
Зустріч Зеленського з Трампом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне з новини:

  • Зустріч Зеленського і Трампа може відновити мирні переговори
  • У Києві бачать шанс на нову військову допомогу від США
  • Головний аргумент делегації - вигода для інтересів США

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може перезапустити переговорний процес щодо завершення війни й водночас відкриває Україні реальні шанси на відновлення американської військової допомоги, повідомляє Financial Times.

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За даними радників українського президента та співрозмовників в адміністрації США, ця зустріч - найкраща можливість для активізації оборонної підтримки Києва за весь другий термін Трампа. В українській столиці дедалі більше впевненості, що господар Білого дому нині сприймає українську позицію та дипломатичні ініціативи прихильніше, ніж раніше.

Чим Київ переконуватиме Вашингтон

Ключова мета делегації, за інформацією видання, - довести американському лідеру, що продовження допомоги Україні працює безпосередньо на національні інтереси Сполучених Штатів. Тобто йдеться не про благодійність, а про прагматичний розрахунок.

Перший аргумент - стратегічний: спротив України зміцнює позиції Вашингтона на міжнародній арені. Другий побудований на репутації самого Трампа - його бажанні бути асоційованим із перемогою та розв'язанням глобальних криз.

Умова успіху, яку назвали джерела

Співрозмовники, дотичні до підготовки переговорів, оцінюють перспективи стримано й прямо пов'язують результат із поведінкою української сторони під час діалогу.

"Якщо Зеленський не буде ускладнювати ситуацію, все пройде добре", - зазначило джерело, обізнане з перебігом підготовки до переговорів.

Визит Зеленского в США - новости по теме

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

24 июля Суспільне со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Визит Зеленского в США намечен на 28 июля.

По данным CNN во время переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

Отметим, ранее Трамп выразил надежду, война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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