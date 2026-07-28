Наомі Кемпбелл одягла шльопанці та взяла з собою сумку Hermès за 25 тисяч на Ібіці

Наомі Кемпбелл вирушила на прогулянку на суперяхті.

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Наомі Кемпбелл з’явилася на пляжі з ексклюзивною сумочкою / Колаж Главред, фото Instagram/naomi

Коротко:

Як виглядала Наомі Кемпбелл

Куди вона прямувала

56-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка відома своїми скандалами, проблемами з законом і романами, вирушила в море з дорогою сумочкою Hermès.

Як пише Page Six, супермодель сфотографували в суботу дорогою на яхту на Ібіці. На ній було бірюзове літнє плаття з воланами, бікіні та шльопанці Havaianas, а також яскраво-синя сумочка Kelly Pochette вартістю 24 500 доларів (понад 1 млн гривень).

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Красуня Наомі на пляжі / Скріншот Х

Доповнила цей богемний образ срібними сонцезахисними окулярами "котяче око", безліччю браслетів з бісеру, солом'яним капелюхом від сонця та багатошаровими золотими намистами.

Охоронець ніс її пляжну сумку та супроводжував до води, де на неї чекав катер, щоб переправити на Force Blue - 232-футову експедиційну яхту, розраховану на розміщення дванадцяти гостей і керовану екіпажем із 21 особи.

Раніше судно належало Флавіо Бріаторе, керівнику команди Alpine Formula One, з яким Кемпбелл була заручена до їхнього розставання у 2003 році.

Наомі Кемпбелл приїхала на відпочинок / ua.depositphotos.com

У 2010 році італійська влада конфіскувала яхту в розпал тривалої податкової суперечки та продала її на аукціоні за 7,49 мільйона євро, що, за твердженням Бріаторе, майже на 13 мільйонів євро менше за її реальну вартість. Сьогодні яхту можна орендувати приблизно за 360 000 євро на тиждень.

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Про особу: Наомі Кемпбелл? Наомі Кемпбелл - британська супермодель афро-ямайського та китайсько-ямайського походження. Одна з "великої шістки" супермоделей. У фешн-індустрії має прізвисько "Чорна пантера". Почала кар’єру в 15 років і залишається затребуваною у професії навіть майже через 40 років. Мала численні проблеми з законом і страждала від алкогольної та наркотичної залежності. Приховує особисте життя, є мамою двох дітей (2021 та 2023 р.н.), народжених сурогатною матір’ю.

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