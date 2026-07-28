В Україні різко переписали ціни на пальне: скільки доведеться заплатити 28 липня

Різниця в ціні одного літра бензину між заправками досягає шести гривень.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-izmenilis-ceny-na-toplivo-skolko-pridetsya-zaplatit-28-iyulya-10784090.html Посилання скопійоване

Ціни на пальне в Україні - де дешевше заправитися і хто підняв цінник / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові факти:

Дизель на АЗС коштує від 86,90 до 92,90 грн

Автогаз стартує з 39,49 грн за літр

В Україні оновили середню вартість пального та скоригували розцінки на автозаправних станціях. Найбільше змінилися ціни на дизельне пальне й автогаз, тоді як бензини основних марок залишилися на попередньому рівні. Про це повідомив 24 Канал із посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

відео дня

За даними аналітиків, середня вартість пального по країні наразі становить:

бензин А-95 преміум - 84,18 грн/л;

бензин А-95 - 80,91 грн/л;

бензин А-92 - 77,64 грн/л;

дизельне пальне - 88,18 грн/л;

автогаз - 41,53 грн/л.

У різних регіонах ціни традиційно відрізняються. Найвищу середню ціну на бензин А-95 серед наведених областей зафіксовано на Львівщині - 81,53 грн за літр, тоді як у Дніпропетровській області цей вид пального коштує в середньому 80,64 грн за літр.

Ціни на пальне в Київській області

У Київській області середні ціни становлять:

А-95 преміум - 84,71 грн/л;

А-95 - 81,20 грн/л;

А-92 - 75,83 грн/л;

дизельне пальне - 88,49 грн/л.

Ціни на пальне у Львівській області

На Львівщині водії платять у середньому:

А-95 преміум - 84,75 грн/л;

А-95 - 81,53 грн/л;

А-92 - 77,90 грн/л;

дизельне пальне - 88,39 грн/л.

Ціни на пальне у Харківській області

У Харківській області середні розцінки такі:

А-95 преміум - 84,70 грн/л;

А-95 - 80,87 грн/л;

А-92 - 77,56 грн/л;

дизельне пальне - 88,00 грн/л.

Ціни на пальне в Одеській області

В Одеській області літр пального коштує:

А-95 преміум - 83,98 грн;

А-95 - 80,89 грн;

А-92 - 77,90 грн;

дизельне пальне - 87,90 грн.

Ціни на пальне в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області середні ціни виглядають так:

А-95 преміум - 83,92 грн/л;

А-95 - 80,64 грн/л;

А-92 - 78,70 грн/л;

дизельне пальне - 87,53 грн/л.

Окремо оновили ціни й найбільші оператори паливного ринку. Порівняно з попереднім днем дизельне пальне та автогаз подорожчали, тоді як бензини А-92, А-95, А-95+ та А-100 залишилися без змін. Про це повідомив Главком.

Найдорожче заправитися зараз можна на АЗС Socar, WOG та ОККО. Зокрема, у Socar бензин А-95 коштує 85,40 грн/л, дизельне пальне - 92,90 грн/л, а бензин А-100 - 95,40 грн/л.

Вартість пального в Україні / Скріншот: Главком

На WOG літр дизеля продають за 90,80 грн, а на ОККО - за 89,90 грн.

Натомість найнижчі ціни традиційно пропонують БРСМ-Нафта та Укрнафта. На АЗС "Укрнафта" бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, дизельне пальне - 86,90 грн/л, а автогаз - 40,90 грн/л. У мережі "БРСМ-Нафта" автогаз продають по 39,49 грн/л, що є одним із найнижчих показників на ринку.

Серед інших великих мереж UPG реалізує бензин А-95 по 79,90 грн/л, дизельне пальне - по 86,90 грн/л, а автогаз - по 41,90 грн/л. У KLO бензин А-95 коштує 80,40 грн/л, дизельне пальне - 89,70 грн/л, а автогаз - 42,40 грн/л.

Ціни на заправках можуть зрости - коментар експерта

Ціни на пальне в Україні можуть підскочити до 100 грн за літр уже на початку серпня. Розгін цінників спричинили різке подорожчання нафтопродуктів в опті та ускладнення морської логістики імпорту. Про це повідомив засновник групи компаній Prime, експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

Найбільші мережі АЗС уже включилися в перегляд вартості: за останню добу окремі оператори додали від 1 до 3 грн на літрі бензину й дизеля.

Свій прогноз на найближчі дні експерт озвучує без обережних формулювань, називаючи мережі поіменно.

"Гадаю, завтра у WOG буде підвищення на 1 грн, у ОККО - на 3 грн, у "Укрнафти" - також десь на 2 грн. Зростання становитиме приблизно 1,5–2 грн на день. Ми досягнемо критичної позначки - під 100 грн за літр - приблизно через два тижні, на початку серпня", - сказав він.

Причина такої швидкої реакції - досвід попередніх криз, коли оператори тривало утримували цінники нижче собівартості. Тоді сукупні втрати учасників ринку, за оцінкою Льоушкін , склали близько 40 млрд грн, і повторювати цей сценарій ніхто не готовий: тепер роздріб коригується майже синхронно із закупівельною вартістю.

Роздрібна формула, за словами експерта, залишається примітивною: до оптової накидають приблизно 15 грн. Оскільки на західному та південному напрямках імпорту опт уже коштує 85–90 грн за літр, на стелах теоретично можливі 102–102,5 грн.

Втім, позначка 100 грн має радше психологічне, ніж економічне значення, тому офіційно перетнути її, ймовірно, не дозволять. Одним з інструментів стримування може стати державна "Укрнафта", хоча Льоушкін сумнівається в її ефективності: на частині заправок компанії вже фіксують нестачу пального, а сезонний попит лише посилює тиск.

Що саме побачить водій, залежатиме від того, до якої мережі він заїде.

"Вважаю, що ціна зростатиме, і в "Укрнафти" вона становитиме десь 95 грн, але там не буде палива. У WOG та OKKO ціна становитиме 105 грн, і там буде паливо. Ось таким буде ринок", - прогнозує експерт.

Не виключає він і непублічних домовленостей на рівні великих гравців ринку.

"Будуть якісь консультації Корецького (Сергій Корецький, - ред.). Тим більше він із WOG та OKKO дуже добре співпрацює, спілкується. Будуть якісь державні стримуючі чинники. Держава щось робитиме, але що саме - це вже трохи складно прогнозувати", - заявив Льоушкін.

Як змінювались ціни на бензин А-95 в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник президента України Сергій Бескрестнов заявив про активізацію атак РФ на цивільні автозаправні станції в прифронтових регіонах України. Він підкреслив, що головною метою ударів є психологічний тиск на мирних мешканців, а не військове забезпечення. За його словами, для атак окупанти використовують ударні безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", а також дрони крилатого та роторного типу.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що в Україні почалася нова хвиля подорожчання пального. Він акцентував на впливі загострення на Близькому Сході, скорочення постачань та виснажених запасів. За його прогнозом, дизель може зрости до мінімум 86 грн/л, а бензин А-95 - до мінімум 83 грн/л, і світовий ринок почав зростання 7 липня.

Він також повідомляв про поєднання глобальних і локальних чинників, що посилюють тиск на паливний ринок України. Він вказав, що за останні три тижні вартість нафти зросла приблизно з $70 до понад $100 за барель, що спричинило стрімке зростання цін на АЗС. За оцінками експертів, собівартість з урахуванням доставки, логістики і податкових виплат досягає 96–98 грн/л, що наближає роздрібну ціну до позначки 100 грн/л.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред