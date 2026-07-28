Андре Тан назвав кілька крутих прийомів у виборі одягу, щоб виглядати стрункіше

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно підібрав поєднання кольорів, що цього літа виглядають максимально дорого, поділився крутими трюками в одязі, які допоможуть виглядати стрункіше.
Про це знаменитість написав на своїй сторінці в Instagram.
"У цій галереї ми розберемо з вами стилістичні прийоми, які допомагають візуально витягнути силует, зробити фігуру гармонійнішою та підкреслити переваги без зміни ваги", - написав він.
Починай образ з вертикалі
Розстебнутий піджак, сорочка, жилет або довгий кардиган створюють чіткі вертикальні лінії. Саме вони витягують силует.
Обирай взуття, яке "витягує"
Взуття в тон шкіри, колготок або брюк не ділить силует на дві частини. Завдяки цьому ноги виглядають довшими.
Перенеси акцент вище
Світлий верх, акцентні сережки або цікава зачіска автоматично зміщують увагу вгору. Так силует сприймається більш витягнутим.
Відкривай найтонші частини тіла
Закатай рукави вище зап’ястя, покажи щиколотки або ключицю.
Матові тканини працюють краще
Сатин, паєтки та яскравий блиск привертають увагу й можуть додати об’єму. Якщо хочеш більш витягнутий силует, роби ставку на матові фактури.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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