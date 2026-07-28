Андре Тан назвав кілька крутих прийомів у виборі одягу, щоб виглядати стрункіше

Дизайнер назвав спеціальні прийоми, які допоможуть виглядати стрункіше.

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Андре Тан назвав лайфхаки / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно підібрав поєднання кольорів, що цього літа виглядають максимально дорого, поділився крутими трюками в одязі, які допоможуть виглядати стрункіше.

Про це знаменитість написав на своїй сторінці в Instagram.

"У цій галереї ми розберемо з вами стилістичні прийоми, які допомагають візуально витягнути силует, зробити фігуру гармонійнішою та підкреслити переваги без зміни ваги", - написав він.

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Починай образ з вертикалі

Розстебнутий піджак, сорочка, жилет або довгий кардиган створюють чіткі вертикальні лінії. Саме вони витягують силует.

Дизайнер про те, як виглядати стрункіше / Фото Instagram/andre_tan_official

Обирай взуття, яке "витягує"

Взуття в тон шкіри, колготок або брюк не ділить силует на дві частини. Завдяки цьому ноги виглядають довшими.

Дизайнер про те, як виглядати стрункіше / Фото Instagram/andre_tan_official

Перенеси акцент вище

Світлий верх, акцентні сережки або цікава зачіска автоматично зміщують увагу вгору. Так силует сприймається більш витягнутим.

Дизайнер про те, як виглядати стрункіше / Фото Instagram/andre_tan_official

Відкривай найтонші частини тіла

Закатай рукави вище зап’ястя, покажи щиколотки або ключицю.

Дизайнер про те, як виглядати стрункіше / Фото Instagram/andre_tan_official

Матові тканини працюють краще

Сатин, паєтки та яскравий блиск привертають увагу й можуть додати об’єму. Якщо хочеш більш витягнутий силует, роби ставку на матові фактури.

Дизайнер про те, як виглядати стрункіше / Фото Instagram/andre_tan_official

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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