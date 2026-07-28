Дочка Тома Круза офіційно залишилася без батька

Сурі Круз відмовилася носити прізвище свого батька, який, у свою чергу, відмовився від дочки.

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Том Круз і Кеті Холмс - батьки Сурі Круз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробила Сурі Круз

Чому вона відмовилася від прізвища

Сурі Круз офіційно розірвала стосунки зі своїм батьком, з яким вона не спілкується.

Як стало відомо Page Six з ексклюзивних джерел, 20-річна дочка Тома Круза та Кеті Холмс офіційно відмовилася від прізвища Круз і змінила його на Ноель.

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Згідно з відкритими джерелами, Сурі зареєструвалася для голосування в Пенсильванії - де вона зараз проживає - у жовтні 2024 року, під час першого курсу в Університеті Карнегі-Меллона.

Вона зареєструвалася в окрузі Аллегейні під ім’ям Сурі Ноель, що вказує на те, що це її законне ім’я.

Сурі Круз / Instagram suricruise_sc

Суди Пенсильванії підтвердили Page Six, що мешканці повинні реєструватися для голосування, використовуючи своє законне ім’я.

Ми також можемо підтвердити, що Сурі не подавала заяву на зміну імені в окрузі Аллегейні, що дає підстави припустити, що вона могла зробити це в Нью-Йорку до від’їзду до коледжу.

До переїзду до Пенсильванії Сурі мешкала з 47-річною Холмс у Нью-Йорку, де заяви про зміну імені або автоматично засекречуються, або засекречуються на запит.

Том Круз відмовився від дочки / ua.depositphotos.com

Точно невідомо, коли саме Сурі Ноель отримала своє офіційне ім’я, але вона використовує його публічно вже багато років.

Чому Том Круз не спілкується зі своєю дочкою Сурі

Зазначимо, що Том Круз не спілкується зі своєю дочкою Сурі через суворі правила саєнтологічної церкви, відданим прихильником якої він є, а також через позицію її матері Кеті Холмс. Актриса після розлучення у 2012 році забрала доньку і дистанціювалася від релігійного руху, через що в рамках церкви її колишнього чоловіка було визнано "пригнічуючою особистістю" (ворогом вчення). Правила організації забороняють адептам підтримувати тісні контакти з тими, хто не поділяє їхню віру.

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Про особу: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

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