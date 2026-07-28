Після шестирічної перерви Marvel знайшла нового виконавця ролі Чорної пантери

Попередній виконавець ролі Чорної пантери помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком.

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Девід Джонссон замінить у фільмі "Чорна пантера-3" покійного Чедвіка Боузмана / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/davidjonsson

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Девід Джонссон зіграє у фільмі "Чорна пантера-3" роль Т’Чалли II

Режисером стане Раян Куглер

Британський актор Девід Джонссон зіграє нового Чорного пантера у кіновсесвіті Marvel. Про це повідомляє Variety.

Актор зіграє у фільмі "Чорна пантера-3" роль Т'Чалли II - спадкоємця престолу вигаданої держави Ваканда. Прем'єра фільму запланована на 15 грудня 2028 року. Герой є сином Т'Чалли, якого в першій частині франшизи втілив на екрані Чедвік Боузман.

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Боузман помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком кишечника, коли тривала підготовка до зйомок фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Після смерті актора творці відмовилися від заміни виконавця: за сюжетом Т'Чалла також загинув, а новим захисником Ваканди стала його сестра Шурі, роль якої виконала Летиція Райт.

У фіналі другої частини глядачі вперше побачили Т'Чаллу II - тоді він був ще немовлям. Очікується, що в третьому фільмі персонаж з'явиться вже дорослим і стане центральною фігурою нового етапу франшизи.

Режисерське крісло знову займе Раян Куглер, який працював над двома попередніми фільмами серії.

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Про особу: Девід Джонссон Девід Джонссон - перспективний британський актор театру, кіно та телебачення, який здобув світову популярність завдяки ролям у фантастичному хоррорі "Чужий: Ромул" та драматичному серіалі "Індустрія". Народився 4 вересня 1993 року в Лондоні, Велика Британія. Закінчив престижну Королівську академію драматичного мистецтва (RADA) у 2016 році. Лауреат престижної британської премії BAFTA в категорії "Висхідна зірка" (2025). Завдяки унікальній харизмі, драматичному таланту та контракту з кіновсесвітом Marvel, Девід Джонссон вважається одним із найперспективніших і найзатребуваніших молодих акторів свого покоління. Влітку 2026 року студія Marvel офіційно оголосила, що Джонссон зіграє дорослого сина Т’Чалли і стане новою Чорною пантерою у майбутньому блокбастері "Чорна пантера 3".

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