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Після шестирічної перерви Marvel знайшла нового виконавця ролі Чорної пантери

Віталій Кірсанов
28 липня 2026, 16:24
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Попередній виконавець ролі Чорної пантери помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком.
Девід Джонссон замінить у фільмі
Девід Джонссон замінить у фільмі "Чорна пантера-3" покійного Чедвіка Боузмана / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/davidjonsson

Коротко:

  • Девід Джонссон зіграє у фільмі "Чорна пантера-3" роль Т’Чалли II
  • Режисером стане Раян Куглер

Британський актор Девід Джонссон зіграє нового Чорного пантера у кіновсесвіті Marvel. Про це повідомляє Variety.

Актор зіграє у фільмі "Чорна пантера-3" роль Т'Чалли II - спадкоємця престолу вигаданої держави Ваканда. Прем'єра фільму запланована на 15 грудня 2028 року. Герой є сином Т'Чалли, якого в першій частині франшизи втілив на екрані Чедвік Боузман.

відео дня

Боузман помер у 2020 році після тривалої боротьби з раком кишечника, коли тривала підготовка до зйомок фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Після смерті актора творці відмовилися від заміни виконавця: за сюжетом Т'Чалла також загинув, а новим захисником Ваканди стала його сестра Шурі, роль якої виконала Летиція Райт.

У фіналі другої частини глядачі вперше побачили Т'Чаллу II - тоді він був ще немовлям. Очікується, що в третьому фільмі персонаж з'явиться вже дорослим і стане центральною фігурою нового етапу франшизи.

Режисерське крісло знову займе Раян Куглер, який працював над двома попередніми фільмами серії.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

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Про особу: Девід Джонссон

Девід Джонссон - перспективний британський актор театру, кіно та телебачення, який здобув світову популярність завдяки ролям у фантастичному хоррорі "Чужий: Ромул" та драматичному серіалі "Індустрія".

Народився 4 вересня 1993 року в Лондоні, Велика Британія.

Закінчив престижну Королівську академію драматичного мистецтва (RADA) у 2016 році.

Лауреат престижної британської премії BAFTA в категорії "Висхідна зірка" (2025).

Завдяки унікальній харизмі, драматичному таланту та контракту з кіновсесвітом Marvel, Девід Джонссон вважається одним із найперспективніших і найзатребуваніших молодих акторів свого покоління.

Влітку 2026 року студія Marvel офіційно оголосила, що Джонссон зіграє дорослого сина Т’Чалли і стане новою Чорною пантерою у майбутньому блокбастері "Чорна пантера 3".

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