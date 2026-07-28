'Це не випадково': Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

Прем'єр Польщі переконаний, що агресія проти громадян України стала зухвалішою через підтримку радикалів усередині країни.

https://glavred.net/world/eto-ne-sluchayno-tusk-obratilsya-k-navrockomu-posle-napadeniya-na-ukraincev-vo-vroclave-10784201.html Посилання скопійоване

Напад на українців у Вроцлаві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

відео дня

Читайте у матеріалі:

Чого Туск вимагає від президента Навроцького

Чому агресія проти українців у Польщі посилилася

Як прем'єр пропонує реагувати самим полякам

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від президента Кароля Навроцького розпочати рішучу боротьбу з насильством у країні, від якого дедалі частіше страждають громадяни України. Приводом стали останні події у Вроцлаві, де постраждали українці.

За словами глави уряду, бандити, хулігани та вся культура насильства в Польщі стають дедалі "зухвалішими й нахабнішими". Про це повідомляє польське видання RMF24.

Однією з причин такої поведінки прем'єр вважає політичне заохочення радикальних середовищ усередині країни.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", - наголосив Туск.

Пряме звернення до президента

На тлі останніх подій керівник уряду адресував свою вимогу безпосередньо главі держави. Він зауважив, що Навроцький більше не має права зберігати тишу, а натомість зобов'язаний втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань.

"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла", - заявив прем'єр.

Удар по інтересах самої Польщі

Окремо Туск акцентував, що знущання над українськими громадянами шкодить не лише постраждалим, а й самій Польщі та її інтересам. Тому він звернувся до поляків із проханням не залишати такі епізоди без реакції та негайно інформувати про кожен випадок агресії.

Резонансний напад на пару з України у Вроцлаві - що відомо

Як писав раніше Главред, в мережі з’явилася інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині.

Пізніше у Вроцлаві поліція затримала двох чоловіків із судимостями, яких підозрюють у жорстокому побитті українців. Одного схопили співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський запевнив, що насильство не залишиться безкарним, тоді як українське консульство закликало до швидкої реакції правоохоронців.

Вас може зацікавити:

Про джерело: RMF24.pl RMF24.pl - польський інтернет‑новинний портал, що публікує актуальні новини про події в Польщі та світі. Сайт містить тексти, відео, фото, інтерв’ю, репортажі та прямі трансляції журналістів. Цей портал є онлайн‑службою новин радіостанції RMF FM (Radio RMF FM) і входить до медіагрупи Grupa RMF, що належить міжнародному медіаконгломерату Bauer Media Group

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред