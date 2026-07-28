Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Це не випадково": Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

Дар'я Пшеничник
28 липня 2026, 16:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Прем'єр Польщі переконаний, що агресія проти громадян України стала зухвалішою через підтримку радикалів усередині країни.
'Це не випадково': Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві
Напад на українців у Вроцлаві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

відео дня

Читайте у матеріалі:

  • Чого Туск вимагає від президента Навроцького
  • Чому агресія проти українців у Польщі посилилася
  • Як прем'єр пропонує реагувати самим полякам

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від президента Кароля Навроцького розпочати рішучу боротьбу з насильством у країні, від якого дедалі частіше страждають громадяни України. Приводом стали останні події у Вроцлаві, де постраждали українці.

За словами глави уряду, бандити, хулігани та вся культура насильства в Польщі стають дедалі "зухвалішими й нахабнішими". Про це повідомляє польське видання RMF24.

Однією з причин такої поведінки прем'єр вважає політичне заохочення радикальних середовищ усередині країни.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", - наголосив Туск.

Пряме звернення до президента

На тлі останніх подій керівник уряду адресував свою вимогу безпосередньо главі держави. Він зауважив, що Навроцький більше не має права зберігати тишу, а натомість зобов'язаний втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань.

"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла", - заявив прем'єр.

Удар по інтересах самої Польщі

Окремо Туск акцентував, що знущання над українськими громадянами шкодить не лише постраждалим, а й самій Польщі та її інтересам. Тому він звернувся до поляків із проханням не залишати такі епізоди без реакції та негайно інформувати про кожен випадок агресії.

Резонансний напад на пару з України у Вроцлаві - що відомо

Як писав раніше Главред, в мережі з’явилася інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині.

Пізніше у Вроцлаві поліція затримала двох чоловіків із судимостями, яких підозрюють у жорстокому побитті українців. Одного схопили співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський запевнив, що насильство не залишиться безкарним, тоді як українське консульство закликало до швидкої реакції правоохоронців.

Вас може зацікавити:

Про джерело: RMF24.pl

RMF24.pl - польський інтернет‑новинний портал, що публікує актуальні новини про події в Польщі та світі. Сайт містить тексти, відео, фото, інтерв’ю, репортажі та прямі трансляції журналістів.

Цей портал є онлайн‑службою новин радіостанції RMF FM (Radio RMF FM) і входить до медіагрупи Grupa RMF, що належить міжнародному медіаконгломерату Bauer Media Group

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Туск Польща напади на українців за кордоном
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського і Трампа може реанімувати мирні переговори: у FT розкрили подробиці

Зустріч Зеленського і Трампа може реанімувати мирні переговори: у FT розкрили подробиці

17:30Політика
"Вони самі дуже налякані": експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні

"Вони самі дуже налякані": експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні

17:19Світ
"Це не випадково": Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

"Це не випадково": Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

16:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Москву атакували сотні дронів, є прильоти: що відомо про наслідки атаки

Москву атакували сотні дронів, є прильоти: що відомо про наслідки атаки

Китайський гороскоп на серпень: Зміям — ясність, а Мавпам — тиск

Китайський гороскоп на серпень: Зміям — ясність, а Мавпам — тиск

Експерти радять обернути дверні петлі харчовою плівкою: в чому причина

Експерти радять обернути дверні петлі харчовою плівкою: в чому причина

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з вафлями за 16 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з вафлями за 16 с

Українців закликали не викидати старі кулькові ручки: в чому причина

Українців закликали не викидати старі кулькові ручки: в чому причина

Останні новини

17:42

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять відмінностей у дитячій кімнаті за 15 с

17:30

Зустріч Зеленського і Трампа може реанімувати мирні переговори: у FT розкрили подробиці

17:20

Відомий артист розповів, як приєднався до ЗСУ в лютому 2022 року

17:19

Пожовклі подушки стануть білосніжними: як швидко прибрати навіть старі плями

17:19

"Вони самі дуже налякані": експерт розповів, що чекає на Іран у разі удару по Україні

Росія ризикує втратити запаси золота та заводи з газом: Шапран - про слабкі місця КремляРосія ризикує втратити запаси золота та заводи з газом: Шапран - про слабкі місця Кремля
17:05

Слова "протвінь" немає в українській мові - як сказати правильноВідео

16:24

Після шестирічної перерви Marvel знайшла нового виконавця ролі Чорної пантери

16:21

"Це не випадково": Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

16:11

Огірки перестануть гірчити: з якого боку треба чистити овочВідео

Реклама
15:59

Долар продовжує стрімко летіти вгору, а євро подешевшав: курс валют на 29 липня

15:29

В Україні різко підняли тариф на електроенергію: що буде з платіжками з 1 серпня

15:22

Пощастить лише обраним - кому Всесвіт подарує шанс 29 липня

15:15

Іран погрожує Україні балістикою: експерт пояснив, чи наважиться Тегеран на удар

15:14

Чому 29 липня не можна байдикувати: яке церковне свято

15:06

Київстар ТБ відкриває нову сторінку Originals: на платформі відбудеться прем’єра першого повнометражного фільму "Готель "Соколине сяйво""

14:47

По гриби краще не ходити - коли народні прикмети радять залишитися вдома

14:38

Дочка Тома Круза офіційно залишилася без батька

14:22

Плита та раковина засяють: саморобна паста врятує від застарілого нагару

14:14

Іран готує удар балістикою по Україні - монітори попередили про загрозу і назвали терміни

14:00

Якщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор Семиволос

Реклама
13:45

У Польщі відповіли на пропозицію Путіна поділити Україну - що сказали

13:39

Названо рівень магнітної бурі 29 липня - чи варто хвилюватися

13:15

Лише 5 знаків зодіаку - повний місяць відкриє двері до великих змін

13:15

Що означає красиве українське слово "позаяк": справжнє значення знаютьне всі

12:59

Україна та США готують новий формат перемир'я з Росією - що зміниться на фронті

12:50

Якою водою заливати огірки - окріп чи холодна: відповідь здивує багатьох

12:20

Навіщо розвішувати мило біля помідорів: секрет досвідчених дачників

12:10

Україна рознесла закритий стратегічний об’єкт Росрезерву: що там зберігали

12:07

Андре Тан назвав кілька крутих прийомів у виборі одягу, щоб виглядати стрункіше

11:59

Чому не можна одразу поливати пересохлу квітку: помилка, яка її знищить

11:50

Китайський гороскоп на 29 липня: кому пощастить, а кому варто стримати емоції

11:38

Гороскоп Таро на завтра, 29 липня: Овнам — активність, Дівам — терпіння

11:14

"Російську садибу" Задорнова в Латвії знесли дощенту: не хотіли навіть згадки

11:14

Українців закликали класти фольгу під вазони: трюк, який вирішує поширену проблему

11:12

Фундамент бойової сили: чому тилові підрозділи та логістика вирішують долю фронту новини компанії

11:11

Кавуни по 5–6 кг без розсади: городники розкрили секрет щедрого врожаю баштануВідео

11:00

Наомі Кемпбелл одягла шльопанці та взяла з собою сумку Hermès за 25 тисяч на Ібіці

10:54

Рідкісний шанс від долі: кому зірки підготують приємні сюрпризи

10:54

В Одесі вибухнув автомобіль BMW X5: постраждалий може бути військовослужбовцем

10:27

Колосальні збитки для РФ: економіст пояснив, які удари є найболючішими для Кремля

Реклама
10:24

Україну накриє сильна спека: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

10:23

Практично скелет: Кіркоров публічно заговорив про смерть

09:52

В Україні різко переписали ціни на пальне: скільки доведеться заплатити 28 липня

09:43

Трамп і Зеленський проведуть "таємні" переговори: що вирішиться у Вашингтоні вже сьогодніВідео

09:14

"Голоду не буде, але...": економіст попередив росіян про катастрофічний сценарійВідео

08:48

Експерти радять обернути дверні петлі харчовою плівкою: в чому причинаВідео

08:47

"Воювати всією країною": у Кремлі обговорюють жорсткий сценарій на тлі невдач в Україні

08:18

Москву атакували сотні дронів, є прильоти: що відомо про наслідки атакиВідео

07:57

Від аутсайдера до фаворита: Зеленський їде у США на хвилі перемог — Politico

06:48

Трамп зустрінеться із Зеленським без камер: час зустрічі та теми переговорів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти