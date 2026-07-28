'Це не випадково': Туск звернувся до Навроцького на тлі нападу на українців у Вроцлаві

Читайте у матеріалі:
- Чого Туск вимагає від президента Навроцького
- Чому агресія проти українців у Польщі посилилася
- Як прем'єр пропонує реагувати самим полякам
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від президента Кароля Навроцького розпочати рішучу боротьбу з насильством у країні, від якого дедалі частіше страждають громадяни України. Приводом стали останні події у Вроцлаві, де постраждали українці.
За словами глави уряду, бандити, хулігани та вся культура насильства в Польщі стають дедалі "зухвалішими й нахабнішими". Про це повідомляє польське видання RMF24.
Однією з причин такої поведінки прем'єр вважає політичне заохочення радикальних середовищ усередині країни.
"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", - наголосив Туск.
Пряме звернення до президента
На тлі останніх подій керівник уряду адресував свою вимогу безпосередньо главі держави. Він зауважив, що Навроцький більше не має права зберігати тишу, а натомість зобов'язаний втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань.
"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла", - заявив прем'єр.
Удар по інтересах самої Польщі
Окремо Туск акцентував, що знущання над українськими громадянами шкодить не лише постраждалим, а й самій Польщі та її інтересам. Тому він звернувся до поляків із проханням не залишати такі епізоди без реакції та негайно інформувати про кожен випадок агресії.
Резонансний напад на пару з України у Вроцлаві - що відомо
Як писав раніше Главред, в мережі з’явилася інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині.
Пізніше у Вроцлаві поліція затримала двох чоловіків із судимостями, яких підозрюють у жорстокому побитті українців. Одного схопили співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.
Міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський запевнив, що насильство не залишиться безкарним, тоді як українське консульство закликало до швидкої реакції правоохоронців.
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Про джерело: RMF24.pl
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