У Латвії знесли будинок Задорнова, щоб не залишалося жодних згадок про покійного коміка.

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У Латвії знесли будинок Задорнова / Колаж "Главред", фото "РосСМІ"

Коротко:

Чому знесли будинок Задорнова

Як він виглядав

Будинок популярного в терористичній Росії коміка-путініста Михайла Задорнова в Латвії знесли нові власники, щоб не асоціюватися з російським артистом.

Як пишуть російські пропагандисти, на місці колишньої "родової садиби" Задорнова в Юрмалі тепер стоїть двоповерховий котедж. Від будинку, який сатирик купив у 1990-му, не залишилося й сліду.

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Загальна площа ділянки становила 2,8 тис. квадратних метрів, у будинку було десять кімнат - три спальні, дві ванні та камін, який артист встановив для затишку.

Будинок Задорнова знесли в Латвії / Фото SHOT

Після смерті артиста у 2017 році будинок дістався його першій дружині Велті Задорновській. Але жінка не змогла утримувати нерухомість на відстані, оскільки сама проживає в Москві.

Будинок Задорнова знесли в Латвії / Фото SHOT

У квітні 2020 року житло виставили на оренду, а потім продали. Уже в жовтні нові власники звернулися до Юрмальської міської думи з проханням надати дозвіл на знесення будівлі.

Будинок Задорнова знесли в Латвії / Фото SHOT

Влада довго роздумувати не стала і надала дозвіл на знесення будинку російського фашиста, який ненавидить Україну, Задорнова. Тепер на цьому місці стоїть сучасний особняк вартістю близько 3 млн євро.

Задорнов про Україну

Путініст Задорнов у своїй цинічній манері коментував життя України та закликав ще багато років тому напасти на країну. "Мені здається, треба негайно привести в бойовий стан всю нашу армію. Відповісти на ті провокаційні обстріли, які ведуться з української сторони по російській землі. Свого часу на острові Даманському китайці теж влаштовували такі провокації, а потім один із місцевих офіцерів віддав наказ накрити все ракетним комплексом на кілька кілометрів убік від російського кордону. Китайці більше туди ніколи не лізли! Офіцера звільнили з посади, але при цьому нагородили", - розповідав покійний комік.

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Про особу: Михайло Задорнов Михайло Задорнов - російський письменник-сатирик, драматург, гуморист, актор, режисер, сценарист. Українофоб, путініст, російський фашист.

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