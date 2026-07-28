Коротко:
- Чому знесли будинок Задорнова
- Як він виглядав
Будинок популярного в терористичній Росії коміка-путініста Михайла Задорнова в Латвії знесли нові власники, щоб не асоціюватися з російським артистом.
Як пишуть російські пропагандисти, на місці колишньої "родової садиби" Задорнова в Юрмалі тепер стоїть двоповерховий котедж. Від будинку, який сатирик купив у 1990-му, не залишилося й сліду.
Загальна площа ділянки становила 2,8 тис. квадратних метрів, у будинку було десять кімнат - три спальні, дві ванні та камін, який артист встановив для затишку.
Після смерті артиста у 2017 році будинок дістався його першій дружині Велті Задорновській. Але жінка не змогла утримувати нерухомість на відстані, оскільки сама проживає в Москві.
У квітні 2020 року житло виставили на оренду, а потім продали. Уже в жовтні нові власники звернулися до Юрмальської міської думи з проханням надати дозвіл на знесення будівлі.
Влада довго роздумувати не стала і надала дозвіл на знесення будинку російського фашиста, який ненавидить Україну, Задорнова. Тепер на цьому місці стоїть сучасний особняк вартістю близько 3 млн євро.
Задорнов про Україну
Путініст Задорнов у своїй цинічній манері коментував життя України та закликав ще багато років тому напасти на країну. "Мені здається, треба негайно привести в бойовий стан всю нашу армію. Відповісти на ті провокаційні обстріли, які ведуться з української сторони по російській землі. Свого часу на острові Даманському китайці теж влаштовували такі провокації, а потім один із місцевих офіцерів віддав наказ накрити все ракетним комплексом на кілька кілометрів убік від російського кордону. Китайці більше туди ніколи не лізли! Офіцера звільнили з посади, але при цьому нагородили", - розповідав покійний комік.
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Про особу: Михайло Задорнов
Михайло Задорнов - російський письменник-сатирик, драматург, гуморист, актор, режисер, сценарист. Українофоб, путініст, російський фашист.
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